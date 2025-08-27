Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Tầng 3, tòa nhà The Capital, 68 đường Hoàng Văn Thụ - Phường Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Hành nghề tư vấn pháp luật, luật sư tranh tụng tại tòa án liên quan đến các tranh chấp kinh doanh thương mại, dân sự.

Thực hiện các hỗ trợ cần thiết khác theo yêu cầu của luật sư trong hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty: nghỉ phép năm, sinh nhật, nghỉ lễ – Tết, team building, du lịch, liên hoan định kỳ...

Được chủ động điều hành, phát triển phòng theo mục tiêu công ty.

Tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn và quản lý, trong và ngoài công ty.

Được cấp phát đồng phục, sử dụng trái cây, đồ uống miễn phí tại văn phòng.

Tham gia hoạt động thể dục đầu giờ chiều nhằm nâng cao sức khỏe và tinh thần làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.