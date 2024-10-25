Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập 14 - 17 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 17/42 đường Lê Văn Tách, KP. Bình Đường, P.Trường Thọ (Kho Kerry Logistics cũ), Dĩ An - Miền Nam

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Sắp xếp, điều phối đội ngũ giao hàng (xe máy, xe van) hàng ngày, đảm bảo giao hàng đúng thời gian yêu cầu. Xây dựng và triển khai chiến lược điều phối hiệu quả để tối ưu hóa quy trình vận hành Hỗ trợ, xử lý khi có các sự cố phát sinh trên các tuyến đường điều phối Quản lý, giám sát, theo dõi và đánh giá hiệu quả về tiến độ giao hàng, chi phí...đưa ra những đề xuất, kiến nghị phù hợp đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh Thực hiện báo cáo hằng ngày cho Quản lý trực tiếp.

Sắp xếp, điều phối đội ngũ giao hàng (xe máy, xe van) hàng ngày, đảm bảo giao hàng đúng thời gian yêu cầu.

Xây dựng và triển khai chiến lược điều phối hiệu quả để tối ưu hóa quy trình vận hành

Hỗ trợ, xử lý khi có các sự cố phát sinh trên các tuyến đường điều phối

Quản lý, giám sát, theo dõi và đánh giá hiệu quả về tiến độ giao hàng, chi phí...đưa ra những đề xuất, kiến nghị phù hợp đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh

Thực hiện báo cáo hằng ngày cho Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tương đương Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Logistics quản lý chuỗi cung ứng, kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc giao thông vận tải Có xoay ca đêm (ca đêm làm tại nhà) Kỹ năng lập kế hoạch xuất sắc, có khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả Kinh nghiệm hoặc kiến thức về quản lý kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt Thành thạo các công cụ quản lý dự án và phần mềm liên quan đến logistics/điều phối

Yêu cầu tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tương đương

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Logistics quản lý chuỗi cung ứng, kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc giao thông vận tải

Có xoay ca đêm (ca đêm làm tại nhà)

Kỹ năng lập kế hoạch xuất sắc, có khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả

Kinh nghiệm hoặc kiến thức về quản lý kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Thành thạo các công cụ quản lý dự án và phần mềm liên quan đến logistics/điều phối

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 14 - 17tr 2 tháng thử việc 100% lương Thưởng hiệu suất Chế độ bảo hiểm sức khỏe toàn diện Tham gia các hoạt động team building, du lịch công ty hàng năm Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Luật Lao động

Thu nhập: 14 - 17tr

2 tháng thử việc 100% lương

Thưởng hiệu suất

Chế độ bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Tham gia các hoạt động team building, du lịch công ty hàng năm

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin