Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập 14 - 17 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
- Bình Dương: Số 17/42 đường Lê Văn Tách, KP. Bình Đường, P.Trường Thọ (Kho Kerry Logistics cũ), Dĩ An
- Miền Nam
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 17 Triệu
Sắp xếp, điều phối đội ngũ giao hàng (xe máy, xe van) hàng ngày, đảm bảo giao hàng đúng thời gian yêu cầu.
Xây dựng và triển khai chiến lược điều phối hiệu quả để tối ưu hóa quy trình vận hành
Hỗ trợ, xử lý khi có các sự cố phát sinh trên các tuyến đường điều phối
Quản lý, giám sát, theo dõi và đánh giá hiệu quả về tiến độ giao hàng, chi phí...đưa ra những đề xuất, kiến nghị phù hợp đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh
Thực hiện báo cáo hằng ngày cho Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tương đương
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Logistics quản lý chuỗi cung ứng, kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc giao thông vận tải
Có xoay ca đêm (ca đêm làm tại nhà)
Kỹ năng lập kế hoạch xuất sắc, có khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả
Kinh nghiệm hoặc kiến thức về quản lý kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Thành thạo các công cụ quản lý dự án và phần mềm liên quan đến logistics/điều phối
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 14 - 17tr
2 tháng thử việc 100% lương
Thưởng hiệu suất
Chế độ bảo hiểm sức khỏe toàn diện
Tham gia các hoạt động team building, du lịch công ty hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Luật Lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
