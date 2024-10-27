Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập 14 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương - Hồ Chí Minh

Quản lý đội ngũ nhân sự hành chính kho Quản lý cơ sở, vật chất thiết bị tại khu vực văn phòng và Kho. Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác: Hỗ trợ các bộ phận vận hành và logistics để đảm bảo quy trình làm việc thông suốt. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động kho liên quan đến hành chính, hệ thống thông tin, và giao tiếp giữa các phòng ban Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hàng hóa và ghi chép sổ sách theo quy định. Quản lý về bảo vệ, lao công khu vực văn phòng. Làm báo giá, đánh giá NCC nhằm tối ưu chi phí. Hỗ trợ thực hiện các sự kiện nội bộ. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Có kinh nghiệm làm việc trong kho hoặc lĩnh vực liên quan. Kỹ năng quản lý, giao tiếp và làm việc nhóm tốt. Thành thạo trong việc sử dụng các phần mềm quản lý kho và các công cụ văn phòng. Khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề hiệu quả. Linh hoạt di chuyển giữa kho và các Hub vệ tinh để kiểm soát cơ sở vật chất

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì

● Thử việc nhận 100% lương.

● Lương cứng + Phụ cấp

● Đóng bảo hiểm full lương.

● Bảo hiểm sức khỏe FPT Care. Hỗ trợ chi phí khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm.

● Được đi nghỉ mát hàng năm và tham gia các hoạt động Team Building ít nhất 01 lần/năm.

● Tặng quà sinh nhật, lễ, tết.

● Tham gia các hoạt động Công đoàn

● Lương tháng 13 và thưởng hiệu quả theo kết quả kinh doanh của Công ty (Incentive).

● 12 ngày phép năm + 06 ngày nghỉ ốm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

