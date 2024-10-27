Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập 14 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập 14 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Mức lương
14 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Quản lý đội ngũ nhân sự hành chính kho Quản lý cơ sở, vật chất thiết bị tại khu vực văn phòng và Kho. Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác: Hỗ trợ các bộ phận vận hành và logistics để đảm bảo quy trình làm việc thông suốt. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động kho liên quan đến hành chính, hệ thống thông tin, và giao tiếp giữa các phòng ban Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hàng hóa và ghi chép sổ sách theo quy định. Quản lý về bảo vệ, lao công khu vực văn phòng. Làm báo giá, đánh giá NCC nhằm tối ưu chi phí. Hỗ trợ thực hiện các sự kiện nội bộ. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc trong kho hoặc lĩnh vực liên quan. Kỹ năng quản lý, giao tiếp và làm việc nhóm tốt. Thành thạo trong việc sử dụng các phần mềm quản lý kho và các công cụ văn phòng. Khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề hiệu quả. Linh hoạt di chuyển giữa kho và các Hub vệ tinh để kiểm soát cơ sở vật chất
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì

● Thử việc nhận 100% lương.
● Lương cứng + Phụ cấp
● Đóng bảo hiểm full lương.
● Bảo hiểm sức khỏe FPT Care. Hỗ trợ chi phí khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm.
● Được đi nghỉ mát hàng năm và tham gia các hoạt động Team Building ít nhất 01 lần/năm.
● Tặng quà sinh nhật, lễ, tết.
● Tham gia các hoạt động Công đoàn
● Lương tháng 13 và thưởng hiệu quả theo kết quả kinh doanh của Công ty (Incentive).
● 12 ngày phép năm + 06 ngày nghỉ ốm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

