Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Nhựa Vinson làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Nhựa Vinson
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Công ty TNHH Nhựa Vinson

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH Nhựa Vinson

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ, Yên Mỹ

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1/ Vận hành máy ép nhựa, điều chỉnh máy cho sản phẩm.
2/ Theo dõi, ghi chép thông số kỹ thuật, xử lý các sự cố về khuôn máy trong quá trình sản xuất.
3/ Chịu trách nhiệm kiểm soát tình trạng máy móc, thiết bị và khuôn mẫu ép nhựa;
4/ Giám sát, duy trì và đảm bảo hiệu quả của máy ép nhựa;
5/ Phối hợp với các bộ phận phân tích nguyên nhân, đánh giá, báo cáo hiện tượng không phù hợp, những khó khăn chưa giải quyết trong công việc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/ Tốt nghiệp: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học kỹ thuật.
2/ Đã có kinh nghiệm đúc nhựa kỹ thuật POM, ABS.
3/ Ham học hỏi công nghệ, kỹ thuật là một lợi thế.
4/ Ưu tiên những ứng cử viên làm việc với các nhà máy tại các khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tại Công ty TNHH Nhựa Vinson Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Mức lương: thỏa thuận tùy theo năng lực khi phỏng vấn.
2/ Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
3/ Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
4/ Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
5 Chế độ phúc lợi đầy đủ: Lương tháng thứ 13, du lịch nghỉ mát, sinh nhật...
6/ Có nhà ở miễn phí cho các bạn ở xa, xe tuyến đưa đón về Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhựa Vinson

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nhựa Vinson

Công ty TNHH Nhựa Vinson

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Bá Khê- Tân Tiến- Văn Giang- Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

