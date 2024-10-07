Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Nhựa Vinson làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ, Yên Mỹ - Hà Nội

Mô Tả Công Việc

1/ Vận hành máy ép nhựa, điều chỉnh máy cho sản phẩm.

2/ Theo dõi, ghi chép thông số kỹ thuật, xử lý các sự cố về khuôn máy trong quá trình sản xuất.

3/ Chịu trách nhiệm kiểm soát tình trạng máy móc, thiết bị và khuôn mẫu ép nhựa;

4/ Giám sát, duy trì và đảm bảo hiệu quả của máy ép nhựa;

5/ Phối hợp với các bộ phận phân tích nguyên nhân, đánh giá, báo cáo hiện tượng không phù hợp, những khó khăn chưa giải quyết trong công việc

Yêu Cầu Công Việc

1/ Tốt nghiệp: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học kỹ thuật.

2/ Đã có kinh nghiệm đúc nhựa kỹ thuật POM, ABS.

3/ Ham học hỏi công nghệ, kỹ thuật là một lợi thế.

4/ Ưu tiên những ứng cử viên làm việc với các nhà máy tại các khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tại Công ty TNHH Nhựa Vinson Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Mức lương: thỏa thuận tùy theo năng lực khi phỏng vấn.

2/ Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

3/ Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

4/ Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

5 Chế độ phúc lợi đầy đủ: Lương tháng thứ 13, du lịch nghỉ mát, sinh nhật...

6/ Có nhà ở miễn phí cho các bạn ở xa, xe tuyến đưa đón về Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhựa Vinson

