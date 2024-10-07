Tuyển Kỹ Sư Bảo Trì thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty cổ phần nhựa Á Đông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần nhựa Á Đông

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: KCN Yên Mỹ II, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Định kỳ kiểm tra cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị Thực hiện bảo trì cơ sở hạ tầng máy móc thiết bị Thực hiện các công việc kiểm tra,tiếp nhận máy móc theo phân công Thực hiện vận chuyển, lắp đặt, hiệu chỉnh máy móc, thiết bị mới theo kế hoạch và hướng dẫn của người quản lý
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo trì , máy móc thiết bị. Thành thạo các công cụ vẽ kỹ thuật 2D, đọc hiểu bản vẽ mạch điện. Sử dụng thành thạo các công cụ, dụng cụ, máy móc kiểm tra của bộ phận bảo trì. Có hiểu biết về mạch điện, các thiết bị điện công nghiệp, ưu tiên hiểu biết về máy móc thiết bị nghành nhựa. Có kiến thức về bảo trì công nghiệp: Tủ điện công nghiệp, các thiết bị đóng cắt, sơ đồ đấu nối, động cơ điện,.
Tại Công ty cổ phần nhựa Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch hàng năm Được đóng bảo hiểm theo quy định Hưởng các chế độ phúc lợi của công ty: hiếu, hỉ, ốm đau,.. Lương tháng thứ 13 Thưởng các dịp lễ dương lịch, 01/05, 02/09, 08/03, 20/10, quà tết trung thu, tết thiếu nhi,.. Môi trường làm việc trẻ trung,. Cơ hội phát triển trong công việc,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần nhựa Á Đông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 14,15 A18 Geleximco A Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

