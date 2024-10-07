Tuyển Kỹ Sư Bảo Trì thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Yên Mỹ II, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Định kỳ kiểm tra cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị Thực hiện bảo trì cơ sở hạ tầng máy móc thiết bị Thực hiện các công việc kiểm tra,tiếp nhận máy móc theo phân công Thực hiện vận chuyển, lắp đặt, hiệu chỉnh máy móc, thiết bị mới theo kế hoạch và hướng dẫn của người quản lý

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo trì , máy móc thiết bị. Thành thạo các công cụ vẽ kỹ thuật 2D, đọc hiểu bản vẽ mạch điện. Sử dụng thành thạo các công cụ, dụng cụ, máy móc kiểm tra của bộ phận bảo trì. Có hiểu biết về mạch điện, các thiết bị điện công nghiệp, ưu tiên hiểu biết về máy móc thiết bị nghành nhựa. Có kiến thức về bảo trì công nghiệp: Tủ điện công nghiệp, các thiết bị đóng cắt, sơ đồ đấu nối, động cơ điện,.

Tại Công ty cổ phần nhựa Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch hàng năm Được đóng bảo hiểm theo quy định Hưởng các chế độ phúc lợi của công ty: hiếu, hỉ, ốm đau,.. Lương tháng thứ 13 Thưởng các dịp lễ dương lịch, 01/05, 02/09, 08/03, 20/10, quà tết trung thu, tết thiếu nhi,.. Môi trường làm việc trẻ trung,. Cơ hội phát triển trong công việc,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần nhựa Á Đông

