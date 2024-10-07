Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất HDStyle làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Triển khai theo dõi quản lý thực hiện dự án để đảm bảo công tác thi công theo đúng Quy trình quản lý chất lượng, An toàn lao động - vệ sinh môi trường và tiến độ công việc đã được phân công.

- Trực tiếp và thường xuyên, quản lý kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường.

- Cập nhật thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày.

- Đôn đốc nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc.

- Nhắc nhở nhà thầu về quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình theo thiết kế, vệ sinh môi trường và biện pháp thi công đã duyệt.

- Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong thực tế thi công trên công trường.

- Phát hiện các tồn tại về hồ sơ, tổ chức thi công hiện trường, cảnh báo các nguy cơ tiềm ẩn về công tác an toàn, đặc biệt là tiến độ công việc,

- Báo cáo tình hình thực hiện công việc.

- Quản lý và kiểm soát Vật tư - Thiết bị tại công trường

- Báo cáo, xác nhận khối lượng thi công theo Hợp đồng, khối lượng phát sinh

- Tham gia nghiệm thu công việc với tư vấn giám sát, kiểm tra, tính toán khối lượng (Xây dựng, Nội thất & cơ điện) từng giai đoạn và tổng thể công trình, phục vụ cho công tác thanh toán, quyết toán khối lượng.

- Các công việc khác khi được phân công.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học xây dựng

- Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng, nội thất...

- Thành thạo tin học văn phòng Word, excel, Auto Cad

- Ưu tiến: ứng viên có thể đi làm ngay.

- Kiến thức:

+ Nắm vững quy trình quản lý dự án từ xây dựng cơ bản đến hoàn thiện bàn giao.

+ Đọc bản vẽ thành thạo, góp ý các sai sót của bản vẽ, bóc tách khối lượng theo bản vẽ

+ Nắm vững cơ bản các văn bản quy phạm pháp luật trong xây dựng

Tại Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất HDStyle Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 12 đến 20 triệu tùy theo năng lực hưởng thêm % hoa hồng theo doanh số.

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Pháp Luật VN

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty: hỗ trợ đi lại, tổ chức liên hoan, tham quan nghỉ mát hàng năm...

- Được tạo điều kiện tối đa để hoàn thành công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất HDStyle

