Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát quỹ tiền mặt, thu hồi các khoản thanh toán tiền mặt tại các điểm thu về quỹ tiền mặt dự án (hàng ngày) Rà soát lại danh sách công nợ, kiểm tra đối chiếu công nợ bất thường, phối hợp với bộ phận khác tại dự án để có biện pháp thu hồi công nợ Chịu trách nhiệm chính trong việc làm việc với đối tác, Ban quản trị dự án, khối HO Phân công công việc cho các kế toán viên hạch toán thu chi tiền mặt, ngân hàng, các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán một cách chính xác Phối hợp làm việc với các bộ phận trong ban quản lý và Giám Đốc dự án Hỗ trợ trả lời cư dân (nếu có), chịu trách nhiệm trả lời và phản hồi các giao tiếp của cư dân liên quan đến kế toán đúng thời hạn trên Cyhome Hỗ trợ thu chi tại dự án (nếu có), kiểm tra thông báo phí, nhắc nợ Phối hợp với chủ đầu tư chỉnh sửa quy trình phối hợp vận hành một cách khoa học, hiệu quả Hạch toán các khoản doanh thu lên phần mềm kế toán Kiểm tra dữ liệu doanh thu để xuất hóa đơn hàng tháng Lập và kiểm tra báo cáo gửi Ban quản trị, Chủ đầu tư, Công ty và các báo cáo đột xuất khác. Các công việc khác theo phân công của Giám đốc dự án, Kế Toán Trưởng công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại học trở lên các ngành Kế toán – Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành liên quan khác

- Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, kế toán tòa nhà

- Khả năng chịu áp lực tốt, năng lực phân tích, giải quyết vấn đề, quản lý công việc tốt, chủ động trong công việc

- Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt các phần mềm kế toán, phần mềm quản lý, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty Cổ phần Visaho Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định, cạnh tranh, theo năng lực Đánh giá năng lực, là cơ sở để xét tăng lương theo năng lực (2 lần/năm) Happy Tet Bonus: Thưởng tháng lương 13 Thưởng theo thành tích kinh doanh của Công ty Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, các quy định theo Luật Lao động Bảo hiểm tai nạn 24/7, Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên Khám sức khỏe định kỳ hàng năm theo tiêu chuẩn Nhật Bản Các hoạt động du lịch công ty, teambuilding, tổ chức sinh nhật... Cơ hội được đào tạo, phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp Cơ hội trải nghiệm làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, chuẩn Nhật Bản, dự án cao cấp 4-6 sao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Visaho

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.