Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công ty Cổ phần Visaho
- Hưng Yên: Liễu Giai, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm soát quỹ tiền mặt, thu hồi các khoản thanh toán tiền mặt tại các điểm thu về quỹ tiền mặt dự án (hàng ngày)
Rà soát lại danh sách công nợ, kiểm tra đối chiếu công nợ bất thường, phối hợp với bộ phận khác tại dự án để có biện pháp thu hồi công nợ
Chịu trách nhiệm chính trong việc làm việc với đối tác, Ban quản trị dự án, khối HO
Phân công công việc cho các kế toán viên hạch toán thu chi tiền mặt, ngân hàng, các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán một cách chính xác
Phối hợp làm việc với các bộ phận trong ban quản lý và Giám Đốc dự án
Hỗ trợ trả lời cư dân (nếu có), chịu trách nhiệm trả lời và phản hồi các giao tiếp của cư dân liên quan đến kế toán đúng thời hạn trên Cyhome
Hỗ trợ thu chi tại dự án (nếu có), kiểm tra thông báo phí, nhắc nợ
Phối hợp với chủ đầu tư chỉnh sửa quy trình phối hợp vận hành một cách khoa học, hiệu quả
Hạch toán các khoản doanh thu lên phần mềm kế toán
Kiểm tra dữ liệu doanh thu để xuất hóa đơn hàng tháng
Lập và kiểm tra báo cáo gửi Ban quản trị, Chủ đầu tư, Công ty và các báo cáo đột xuất khác.
Các công việc khác theo phân công của Giám đốc dự án, Kế Toán Trưởng công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, kế toán tòa nhà
- Khả năng chịu áp lực tốt, năng lực phân tích, giải quyết vấn đề, quản lý công việc tốt, chủ động trong công việc
- Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt các phần mềm kế toán, phần mềm quản lý, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc
Tại Công ty Cổ phần Visaho Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập ổn định, cạnh tranh, theo năng lực
Đánh giá năng lực, là cơ sở để xét tăng lương theo năng lực (2 lần/năm)
Happy Tet Bonus: Thưởng tháng lương 13
Thưởng theo thành tích kinh doanh của Công ty
Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, các quy định theo Luật Lao động
Bảo hiểm tai nạn 24/7, Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm theo tiêu chuẩn Nhật Bản
Các hoạt động du lịch công ty, teambuilding, tổ chức sinh nhật...
Cơ hội được đào tạo, phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp
Cơ hội trải nghiệm làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, chuẩn Nhật Bản, dự án cao cấp 4-6 sao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Visaho
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
