Tuyển Quản Lý Sản Xuất thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Công ty TNHH Dionys Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Dionys Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Dionys Việt Nam

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Duyên Yên, Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên, Kim Động

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Biết vận hành, sửa chữa, làm chương trình, và bảo dưỡng máy móc về các dòng máy Panasonic, Samsung, Yamaha, Heller, Mirtec,... Hỗ trợ trợ kỹ thuật cho bộ phận sản xuất. Chịu trách nhiệm rà soát xem các thông tin quan trọng trong BOM của khách Chịu trách nhiệm xác nhận vật liệu mới, vật liệu thay thế Theo dõi các vấn đề kỹ thuật gặp phải trong sản phẩm từ sản xuất thử nghiệm đến sản xuất hàng loạt, đồng thời phân tích kỹ thuật và tổng hợp các lỗi trong quá trình sản xuất, phối hợp giải quyết các vấn đề đó. Xây dựng mục tiêu, kế hoạch phù hợp với mục tiêu công việc của công ty và bộ phận để đạt tiến độ sản xuất. Làm báo cáo hàng ngày về tình hình công việc cho lãnh đạo.
Biết vận hành, sửa chữa, làm chương trình, và bảo dưỡng máy móc về các dòng máy Panasonic, Samsung, Yamaha, Heller, Mirtec,...
Hỗ trợ trợ kỹ thuật cho bộ phận sản xuất.
Chịu trách nhiệm rà soát xem các thông tin quan trọng trong BOM của khách
Chịu trách nhiệm xác nhận vật liệu mới, vật liệu thay thế
Theo dõi các vấn đề kỹ thuật gặp phải trong sản phẩm từ sản xuất thử nghiệm đến sản xuất hàng loạt, đồng thời phân tích kỹ thuật và tổng hợp các lỗi trong quá trình sản xuất, phối hợp giải quyết các vấn đề đó.
Xây dựng mục tiêu, kế hoạch phù hợp với mục tiêu công việc của công ty và bộ phận để đạt tiến độ sản xuất.
Làm báo cáo hàng ngày về tình hình công việc cho lãnh đạo.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học các chuyên ngành về điện- điện tử, tự động hóa hoặc các chuyên ngành kỹ thuật có liên quan. Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong lĩnh vực SMT từ 5 năm trở lên. Biết tiếng Trung giao tiếp cơ bản về chuyên ngành
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học các chuyên ngành về điện- điện tử, tự động hóa hoặc các chuyên ngành kỹ thuật có liên quan.
Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong lĩnh vực SMT từ 5 năm trở lên.
Biết tiếng Trung giao tiếp cơ bản về chuyên ngành
Sử dụng máy tính tốt (Excel, Word, Ppt)... để làm báo cáo Chịu được áp lực trong công việc.
Sử dụng máy tính tốt (Excel, Word, Ppt)... để làm báo cáo
Chịu được áp lực trong công việc.

Tại Công ty TNHH Dionys Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 25- 35 Triệu Tham gia BHXH Hưởng các chế độ theo luật LĐ. Cơ hội tăng bậc lương, nâng lương theo định kì. Nghỉ phép tháng, phép năm.
Thu nhập 25- 35 Triệu
Tham gia BHXH
Hưởng các chế độ theo luật LĐ.
Cơ hội tăng bậc lương, nâng lương theo định kì.
Nghỉ phép tháng, phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dionys Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dionys Việt Nam

Công ty TNHH Dionys Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Duyên Yên - Ngọc Thanh - KIm Động - Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

