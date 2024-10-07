Tuyển Quản Lý Sản Xuất thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Duyên Yên, Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên, Kim Động

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Biết vận hành, sửa chữa, làm chương trình, và bảo dưỡng máy móc về các dòng máy Panasonic, Samsung, Yamaha, Heller, Mirtec,... Hỗ trợ trợ kỹ thuật cho bộ phận sản xuất. Chịu trách nhiệm rà soát xem các thông tin quan trọng trong BOM của khách Chịu trách nhiệm xác nhận vật liệu mới, vật liệu thay thế Theo dõi các vấn đề kỹ thuật gặp phải trong sản phẩm từ sản xuất thử nghiệm đến sản xuất hàng loạt, đồng thời phân tích kỹ thuật và tổng hợp các lỗi trong quá trình sản xuất, phối hợp giải quyết các vấn đề đó. Xây dựng mục tiêu, kế hoạch phù hợp với mục tiêu công việc của công ty và bộ phận để đạt tiến độ sản xuất. Làm báo cáo hàng ngày về tình hình công việc cho lãnh đạo.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học các chuyên ngành về điện- điện tử, tự động hóa hoặc các chuyên ngành kỹ thuật có liên quan. Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong lĩnh vực SMT từ 5 năm trở lên. Biết tiếng Trung giao tiếp cơ bản về chuyên ngành

Sử dụng máy tính tốt (Excel, Word, Ppt)... để làm báo cáo Chịu được áp lực trong công việc.

Tại Công ty TNHH Dionys Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 25- 35 Triệu Tham gia BHXH Hưởng các chế độ theo luật LĐ. Cơ hội tăng bậc lương, nâng lương theo định kì. Nghỉ phép tháng, phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dionys Việt Nam

