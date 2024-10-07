Tuyển Xây dựng Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Số 47 Phố Lục Đầu Giang, Phả Lại, Chí Linh

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiến hành tính toán, phân tích kết cấu và đưa ra các giải pháp thiết kế kinh tế và hiệu quả về xây dựng. Đi thực tế công trường khi được yêu cầu. Tiến hành kiểm tra chất lượng bản vẽ và tính toán do bản thân hoặc các thành viên khác trong nhóm thực hiện theo chỉ đạo của Trưởng phòng. Soạn thảo báo cáo vắn tắt về thiết kế kết cấu và tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu. Hỗ trợ thực hiện các bản vẽ thiết kế kết cấu khi được yêu cầu. Xem xét bản vẽ thi công và trình duyệt vật tư từ nhà thầu/quản lý xây dựng. Tuân thủ các quy trình thiết kế của công ty và các quy định, tiêu chuẩn chuyên ngành. Liên hệ với các nhà thầu và tiến hành kiểm tra công trường khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học, tốt nghiệp các trường Đại học xây dựng, Đại học kiến trúc Kinh nghiệm: Trên 2 năm Thành thạo Autocad, biết vẽ 3D, Shop, Sketchup; Sử dụng PM Revit, BIM là lợi thế lớn Có kỹ năng làm việc nhóm/làm việc độc lập

Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương từ 10 triệu đến 18 triệu/ tháng Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Chế độ lễ tết, phép theo quy định của pháp luật Tham quan, nghỉ mát: 01 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3

