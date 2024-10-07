Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu
- Hưng Yên: Km 20, QL 5 thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Yên Mỹ
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Tổ chức xây dựng bộ máy kế toán
Quản lý tài chính và hạch toán kế toán
Tham mưu cho BLĐ về quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính
Thực hiện các yêu cầu báo cáo, quyết toán, kiểm tra của các cơ quan chức năng.
Xây dựng mối quan hệ với các bộ phận khác trong công ty và đối tác.
Trách nhiệm báo cáo: báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và báo cáo khác theo yêu cầu.
Tổ chức và giám sát hoạt động của phòng Tài chính kế toán
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán.
Kinh nghiệm làm việc trong công ty sản xuất từ 3 năm trở lên
Có nghiệp vụ, kinh nghiệm kế toán các phần hành
Kinh nghiệm làm việc với ngân hàng, các cơ quan chức năng
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng tổ chức công việc và sắp xếp thời gian hiệu quả, đảm bảo hoàn thành mọi công việc trong thời gian cho phép.
Kỹ năng quản lý, đào tạo chuyên môn, phối hợp làm việc nhóm, làm việc độc lập, cẩn trọng.
Tại Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 20-25 triệu đồng/ tháng hoặc có thể thỏa thuận, lương tháng thứ 13
Môi trường làm việc minh bạch, thân thiện, năng động
Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và thân nhân, teambuilding, tham quan, du lịch...
Phúc lợi: Khám sức khỏe định kì hàng năm; BHYT, BHXH theo quy định của Nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
