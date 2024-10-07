Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Km 20, QL 5 thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tổ chức xây dựng bộ máy kế toán Quản lý tài chính và hạch toán kế toán Tham mưu cho BLĐ về quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính Thực hiện các yêu cầu báo cáo, quyết toán, kiểm tra của các cơ quan chức năng. Xây dựng mối quan hệ với các bộ phận khác trong công ty và đối tác. Trách nhiệm báo cáo: báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và báo cáo khác theo yêu cầu. Tổ chức và giám sát hoạt động của phòng Tài chính kế toán Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán. Kinh nghiệm làm việc trong công ty sản xuất từ 3 năm trở lên Có nghiệp vụ, kinh nghiệm kế toán các phần hành Kinh nghiệm làm việc với ngân hàng, các cơ quan chức năng Kỹ năng giao tiếp tốt Kỹ năng tổ chức công việc và sắp xếp thời gian hiệu quả, đảm bảo hoàn thành mọi công việc trong thời gian cho phép. Kỹ năng quản lý, đào tạo chuyên môn, phối hợp làm việc nhóm, làm việc độc lập, cẩn trọng.

Tại Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 20-25 triệu đồng/ tháng hoặc có thể thỏa thuận, lương tháng thứ 13 Môi trường làm việc minh bạch, thân thiện, năng động Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và thân nhân, teambuilding, tham quan, du lịch... Phúc lợi: Khám sức khỏe định kì hàng năm; BHYT, BHXH theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dệt Toàn Cầu

