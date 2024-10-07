Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hóa Chất và Thiết Bị Kim Ngưu làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Văn Lâm - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lập kế hoạch, soạn thảo các quy định, văn bản pháp lý cho hoạt động của Công ty; Điều hành hoạt động mảng phụ trách (phân công, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch & điều chỉnh); Soát xét tính pháp lý của hợp đồng mua bán theo phân cấp để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; Cập nhật, lưu trữ, phổ biến các văn bản pháp luật. Rà soát, thẩm định pháp lý cho hệ thống văn bản của doanh nghiệp; Đại diện tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện, vụ việc liên quan đến tố tụng, các thủ tục pháp lý theo phân cấp/ủy quyền khi cần; Chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Lưu trữ, quản lý các tài sản sở hữu trí tuệ của công ty; theo dõi, phát hiện phát hiện kịp thời các hành vi xâm phạm đối với quyền sở hữu trí tuệ của công ty để báo cáo lãnh đạo nhằm mục đích thực hiện các biện pháp xử lý phù hợp; Tham gia đánh giá, thẩm định pháp lýhệ thống nhà cung cấp; Quản lý hợp đồng và công nợ mua sắm mảng phụ; Nhận diện và đánh giá rủi ro hoạt động về các mảng việc phụ trách toàn hệ thống; Tham gia lập phương án giảm thiểu rủi ro hoạt động mảng phụ trách. Tư vấn, hướng dẫn thực hiện toàn hệ thống; Xây dựng hệ thống quy trình nghiệp vụ/các hệ thống quản lý các mảng việc phụ; Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo các hoạt động của công ty tuân thủ đúng pháp luật, đánh giá và cải tiến quy trình nội bộ; Thực hiện báo cáo, cung cấp số liệu trong phạm vi công việc phụ trách kịp thời, chính xác...; Thực hiện đúng chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định;. Tham gia hỗ trợ Lãnh đạo các công việc khác liên quan đến duy trì và phát triển bộ phận pháp lý và tuân thủ

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: • Tốt nghiệp Đại học trở lên; • Chuyên ngành Luật

Kỹ năng cần thiết: • Khả năng nhận biết và cập nhật nhanh chóng sự thay đổi của môi trường pháp luật, • Khả năng thu thập, phân tích, tổng hợp, đánh giá thông tin. • Kỹ năng tin học Văn phòng • Khả năng làm việc nhóm. • Có khả năng lập kế hoạch. • Khả năng bao quát và giám sát công việc. • Khả năng tổng hợp, phân tích và giải quyết các công việc phát sinh. • Khả năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng bổ trợ: • Tiếng Anh giao tiếp

Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hóa Chất và Thiết Bị Kim Ngưu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN). Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch, v.v. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hóa Chất và Thiết Bị Kim Ngưu

