Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH MEKTEC MANUFACTURING (VIỆT NAM) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Thăng Long II - Dị Sử, Mỹ Hào

- Theo dõi và làm báo cáo trước xuất hàng, báo cáo kiểm chứng

- Làm báo cáo chất lượng theo ngày, tuần

- Làm báo cáo cải tiến lỗi : FACA, 8D

- Là cửa sổ liên lạc với khách hàng

- Thường xuyên làm việc với các phòng ban khác như sản xuất, kỹ thuật

- Tổng hợp báo cáo kiểm chứng khi có thay đổi liên quan đến 5M như: nguyên vật liệu mới, máy mới,...

- Thực hiện audit nội bộ, audit của khách hàng

- Tốt nghiệp Đại học

- Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên về QA QC trong công ty sản xuất

- Tiếng Anh tương đương TOEIC 600 trở lên

- Tin học văn phòng Khá

- Nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH MEKTEC MANUFACTURING (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ làm việc làm việc tốt nhất Khu công nghiệp: Chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ tất cả thứ 7 và chủ nhật.

- Chính sách lương hấp dẫn, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Thưởng cuối năm hấp dẫn lên đến trên > 2 tháng lương/ năm, Chế độ Thưởng vào các ngày Lễ, Tết, ngày sinh nhật, Chế độ thăm hỏi, quà tặng...

- Nhiều tuyến xe đưa đón CNV từ Hà Nội – Hưng Yên – Hải Dương.

- Có bảo hiểm 24/7 cho toàn bộ CNV, Bảo hiểm sức khỏe cho cấp quản lý.

- Văn hóa công ty tôn trọng con người, môi trường làm việc trẻ năng động, đa quốc gia như Nhật, Hàn, Mỹ, Trung, Thái..

- Có chế độ đào tạo và phát triển nhân tài, đội ngũ kế nhiệm: công nhân viên được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao kỹ năng để phát triển sự nghiệp và bản thân ( Các Khóa kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, excel, Tiếng Anh, Tiếng Nhật...) đa nền tảng: Trực tiếp, online, Tư vấn (Mentoring), Khai vấn ( Coaching).

- Thư viện công ty với trên 1000 đầu sách nhiều lĩnh vực dành cho gia đình công nhân viên mượn, tham khảo.

- Cơ sở vật chất văn phòng, nhà máy, khu nghỉ dành cho công nhân viên sạch sẽ, hiện đại, tiện nghi bậc nhất khu công nghiệp, thường xuyên được đón tiếp khách cấp tỉnh, trung ương đến thăm.

- Công ty có nhiều hoạt động gắn kết cho công nhân viên: Du lịch hè, liên hoan cuối năm, ngày hội gia đình, nhiều hoạt động, hội thi sôi nổi: Ngày hội thể thao, Hội xuân, Khéo tay 8/3.

- Được phát huy sở thích, thể mạnh ở các hoạt động câu lạc bộ: Câu lạc bộ Truyền thông, câu lạc bộ Tiếng Anh, Văn nghệ, Thể thao.

- Có hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ công nhân viên công ty và dân cư khu vực lân cận có hoàn cảnh khó khăn hàng năm.

