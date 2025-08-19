Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THE LIGHT HOME

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THE LIGHT HOME

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THE LIGHT HOME

The Light Home là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực quản lý và vận hành tòa nhà, đồng hành cùng nhà đầu tư và cư dân TP.HCM từ năm 2018. Với hơn 6+ năm kinh nghiệm, 30+ dự án đã triển khai, phục vụ hơn 1.000 cư dân, hiện diện tại 9 Quận/Huyên khu vực Hồ Chí Minh — minh chứng cho sự tin cậy và hiệu quả từ dịch vụ của The Light Home, chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói từ tư vấn đầu tư, decor – cải tạo, phân phối cho thuê đến quản lý vận hành, giúp tối ưu giá trị tài sản và trải nghiệm khách hàng. Gia nhập The Light Home, bạn sẽ được làm việc ở một nơi: Gia nhập The Light Home, bạn sẽ được làm việc ở một nơi: Gia nhập The Light Home, bạn sẽ được làm việc ở một nơi: Trân trọng con người – phong cách làm việc linh hoạt, thân thiện, hỗ trợ phát triển; Trân trọng con người Giờ làm việc linh hoạt: Chúng tôi tin vào cân bằng giữa công việc và cuộc sống: tự do quản lý thời gian, phù hợp với nhiều phong cách sinh hoạt khác nhau. Giờ làm việc linh hoạt:

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THE LIGHT HOME

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THE LIGHT HOME

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THE LIGHT HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THE LIGHT HOME CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THE LIGHT HOME

Hạn nộp: 17/09/2025

Hồ Chí Minh 10 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THE LIGHT HOME

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THE LIGHT HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THE LIGHT HOME CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THE LIGHT HOME

Hạn nộp: 17/09/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

