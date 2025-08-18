Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AI XTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AI XTECH
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AI XTECH

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AI XTECH

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu Biệt Thự Lan Anh (Lan Anh Village), Đường 45, Khu phố 3, Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung video quảng cáo trên các kênh online của Apero (Play Store & App Store promo, Facebook, website, YouTube và các platform khác) từ giai đoạn ý tưởng, nội dung, thiết kế đến dựng ra thành phẩm phù hợp với thị hiếu của mobile app, mobile gamer
Có khả năng research, kết hợp trend cùng sản phẩm, tạo sự hứng thú để user click quảng cáo
Phối hợp với team Marketing lên kế hoạch nội dung cho các kênh này để đảm bảo các nội dung xuyên suốt và bao phủ các kênh.
Thực hiện công việc theo sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn: Editor
Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương (Trong đó có ít nhất 6 tháng làm fulltime).
Đính kèm portfolio, video phải thể hiện được: kỹ năng motion, hiệu ứng chuyển cảnh cơ bản (Cross Dissolve, Fade In/Out), âm nhạc,...
Thành thạo các phần mềm Adobe Premiere/Final Cut/After Effect,...
Biết cơ bản Photoshop/ Adobe Illustrator.
Nhuần nhuyễn trong việc kết hợp các hiệu ứng, biết chơi với nhạc, sử dụng đa dạng font chữ. Thẩm mỹ tốt và cẩn thận tỉ mỉ trong công việc là điểm cộng.
Giao tiếp tốt, làm việc chi tiết, làm việc nhóm, có khả năng làm việc dưới áp lực thời gian.
Tính cách: sáng tạo, ham học hỏi, năng nổ, nhiệt tình, linh hoạt, năng động, cởi mở, làm việc nhóm, chủ động trong công việc.
Có kinh nghiệm trong công tác dựng trailer, video quảng cáo 2D/ingame, video dạng story cho 2D/game, ứng dụng, thiết kế, viết kịch bản/nội dung, có kiến thức digital marketing là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AI XTECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng các ngày lễ: 30/04, 01/05, 02/09, Tết Dương Lịch.
- Quà các ngày lễ: 08/03, 20/10, Trung Thu, Tết Âm Lịch.
- Review tăng lương linh hoạt không giới hạn. Phụ thuộc vào tiềm năng, khả năng và mức độ đóng góp của ứng viên.
- BHXH, BHYT, BHTN, 12 ngày nghỉ phép/năm. Nếu không dùng hết sẽ được chuyển sang năm tiếp theo.
- Du lịch, Team building tối thiểu 2 lần/năm.
- Tổ chức sinh nhật hàng tháng. Happy Time (đồ ăn,đồ uống,hoa quả và các trò chơi nội bộ) 2 lần/tuần.
- Khu pantry gồm cafe, trà, đồ uống miến phí.
- Khu giải trí gồm Bàn Bi-a, PS, Board Game...
- Trải nhiệm các hoạt động văn hóa doanh nghiệp chỉ có ở GPLAY.
- Cơ hội học hỏi và tham gia xây dựng các dự án App chất lượng, phát triển long-term.
- Cơ hội được đào tạo chuyên môn, phát triển tư duy và tầm nhìn bởi đội ngũ Leader có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành.
- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí Manager, Leader.
- Môi trường thân thiện, trẻ trung, hiện đại, không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AI XTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AI XTECH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AI XTECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu Biệt Thự Lan Anh (Lan Anh Village), đường 45, Khu phố 1, Thủ Thiêm, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

