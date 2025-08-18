Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THE LIGHT HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng & phát triển đội nhóm kinh doanh và kế hoạch phát triển thị trường cho mảng cho thuê căn hộ.

Quản lý và điều hành bộ phận kinh doanh (bao gồm Trưởng nhóm, Nhân viên và Cộng tác viên).

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ, thiết lập chính sách kinh doanh – hoa hồng – KPI cho từng cấp.

Tìm kiếm, phát triển và duy trì mạng lưới khách hàng, đối tác (chủ đầu tư, môi giới, khách thuê).

Nghiên cứu thị trường, theo dõi xu hướng và đề xuất các chính sách giá, chương trình bán hàng cạnh tranh.

Trực tiếp tham gia tư vấn, đàm phán và xử lý các thương vụ quan trọng.

Báo cáo kết quả kinh doanh, phân tích hiệu quả và đề xuất giải pháp cho Ban Giám đốc.

Phối hợp với Marketing, Vận hành, Decor… để đồng bộ chiến lược kinh doanh và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Quản lý, Bất động sản hoặc liên quan.

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản/cho thuê căn hộ, trong đó ít nhất 1 năm ở vị trí quản lý cấp trưởng phòng hoặc tương đương.

Kinh nghiệm quản lý đội nhóm trên 10 người (bao gồm nhân viên & cộng tác viên).

Khả năng xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh dài hạn.

Kỹ năng lãnh đạo, huấn luyện, tư duy phân tích và giải quyết vấn đề xuất sắc.

Ưu tiên ứng viên có network rộng trong lĩnh vực bất động sản, cho thuê căn hộ, cộng đồng cư dân, nhà đầu tư.

Linh hoạt Hybrid: có thể làm việc kết hợp online và tại văn phòng (tối thiểu 2–3 ngày/tuần để họp, đào tạo, kết nối đội ngũ).

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THE LIGHT HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 15.000.000/tháng + thưởng Target.

Thưởng nóng cho các dự án/ hợp đồng lớn, Hợp đồng dài hạn.

Chế độ Hybrid linh hoạt (Online + Offline) , tạo điều kiện cân bằng công việc và cuộc sống.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên Giám đốc Kinh doanh khi đạt thành tích xuất sắc.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý & lãnh đạo.

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định và các phúc lợi nội bộ (teambuilding, du lịch, hoạt động văn hóa doanh nghiệp).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THE LIGHT HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin