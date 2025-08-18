Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THE LIGHT HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THE LIGHT HOME
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THE LIGHT HOME

Trưởng nhóm kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THE LIGHT HOME

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê căn hộ nhằm đạt doanh số và chỉ tiêu lấp đầy.
Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh & cộng tác viên bán hàng.
Tuyển dụng và xây dựng hệ thống CTV kinh doanh nhằm mở rộng mạng lưới bán hàng.
Nghiên cứu thị trường, theo dõi biến động giá và xu hướng thuê căn hộ, đề xuất chính sách bán hàng phù hợp.
Trực tiếp tham gia tư vấn, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng, đối tác.
Giám sát hiệu quả công việc của nhóm, báo cáo kết quả định kỳ cho Ban Giám đốc.
Phối hợp với các phòng ban liên quan (Marketing, Vận hành, Decor…) để đảm bảo chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.
Được làm việc Hybrid theo chế độ linh hoạt (3 Offline, 3 Online)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Bất động sản hoặc liên quan.
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản/cho thuê căn hộ, trong đó ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý nhóm.
Am hiểu thị trường cho thuê căn hộ, có sẵn network khách hàng/đối tác là một lợi thế.
Kỹ năng Xây dựng và quản lý đội nhóm kinh doanh, CTV
Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Tinh thần trách nhiệm cao, tư duy chiến lược, khả năng chịu áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THE LIGHT HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 VNĐ/tháng + hoa hồng doanh số hấp dẫn.
Thưởng nóng theo hiệu quả kinh doanh và kết quả đội nhóm.
Giờ làm việc linh hoạt, môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Được tham gia đào tạo chuyên môn & kỹ năng quản lý, lộ trình thăng tiến lên Quản lý Kinh doanh/Trưởng phòng.
BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ theo luật định.
Được làm việc Hybrid theo chế độ linh hoạt (3 Offline tại văn phòng, 3 Online tuỷ chọn)
Hoạt động nội bộ gắn kết: team building, du lịch hàng năm, workshop nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THE LIGHT HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THE LIGHT HOME

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THE LIGHT HOME

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 385 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

