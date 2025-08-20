Giới thiệu CÔNG TY TNHH ĐỨC MINH GIA

Công ty TNHH Đức Minh Gia hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thương mại ngành hàng FMCG: Trà thảo dược Boganic, Cafe Mr Win…..và đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi tự hào đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình là mang các sản phẩm Việt - thương hiệu Việt đến với thế giới để tự tin khẳng định tầm vóc và hình ảnh của đồ uống Việt Nam. Quy mô nhân sự: 100 - 200 nhân sự Địa chỉ Văn phòng chính: Số 15, Võ Cường 89, Võ Cường, Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh Email. [email protected]