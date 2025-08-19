Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH GOLFASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GOLFASIA
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
CÔNG TY TNHH GOLFASIA

Nhân viên Tư vấn

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH GOLFASIA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 13/2D đường 36, Phường Tân Quy, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm việc, tương tác, trao đổi với khách hàng muốn đi tour du lịch thông qua email, nhắn tin, gọi điện, trực tiếp.
- Được đào tạo kinh doanh sản phẩm du lịch inbound.
- Được đào tạo cách thiết kế chương trình, lập bảng giá và quản lý sắp xếp tour.
- Thực hiện công việc theo mục tiêu duy trì nguồn khách hàng tiềm năng, doanh thu và hình ảnh thương hiệu uy tín cho công ty.
- Hoàn thành quá trình tư vấn – mua hàng – thanh toán của khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu tiếng Anh giao tiếp thành thạo.
- Nam/ Nữ, tuổi từ 22 trở lên. Không yêu cầu ngoại hình, kinh nghiệm.
- Trình độ tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành du lịch lữ hành, nhà hàng khách sạn, ngôn ngữ Anh.
Thời gian làm việc: Làm việc tại công ty từ thứ 2 – thứ 6, thứ 7 làm việc buổi sáng.

Tại CÔNG TY TNHH GOLFASIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 9M + Thưởng + Lương hiệu suất cộng thêm = Thu nhập lên đến 18 triệu.
- Làm việc trong môi trường năng động, tiếp xúc khách hàng cao cấp.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc ( Máy tính, điện thoại,...)
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty và luật lao động( BHXH, BHYT...)
- Được đào tạo chơi golf và đi du lịch, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- Review tăng lương hàng năm.
- Thưởng lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOLFASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GOLFASIA

CÔNG TY TNHH GOLFASIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 13/2D Đường Số 36, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

