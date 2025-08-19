Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH GOLFASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 13/2D đường 36, Phường Tân Quy, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm việc, tương tác, trao đổi với khách hàng muốn đi tour du lịch thông qua email, nhắn tin, gọi điện, trực tiếp.

- Được đào tạo kinh doanh sản phẩm du lịch inbound.

- Được đào tạo cách thiết kế chương trình, lập bảng giá và quản lý sắp xếp tour.

- Thực hiện công việc theo mục tiêu duy trì nguồn khách hàng tiềm năng, doanh thu và hình ảnh thương hiệu uy tín cho công ty.

- Hoàn thành quá trình tư vấn – mua hàng – thanh toán của khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu tiếng Anh giao tiếp thành thạo.

- Nam/ Nữ, tuổi từ 22 trở lên. Không yêu cầu ngoại hình, kinh nghiệm.

- Trình độ tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành du lịch lữ hành, nhà hàng khách sạn, ngôn ngữ Anh.

Thời gian làm việc: Làm việc tại công ty từ thứ 2 – thứ 6, thứ 7 làm việc buổi sáng.

Tại CÔNG TY TNHH GOLFASIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 9M + Thưởng + Lương hiệu suất cộng thêm = Thu nhập lên đến 18 triệu.

- Làm việc trong môi trường năng động, tiếp xúc khách hàng cao cấp.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc ( Máy tính, điện thoại,...)

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty và luật lao động( BHXH, BHYT...)

- Được đào tạo chơi golf và đi du lịch, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Review tăng lương hàng năm.

- Thưởng lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOLFASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin