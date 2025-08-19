Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐỨC MINH GIA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Võ Cường, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Tổng hợp và kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp toàn công ty.

Quản lý hệ thống sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ và quy trình hạch toán đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Kiểm tra và giám sát nghiệp vụ kế toán: thu – chi, công nợ, kho hàng, tài sản, doanh thu – chi phí, thuế GTGT, TNCN, TNDN…

Lập tờ khai thuế hàng tháng/quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

Phân tích số liệu tài chính, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Làm việc với cơ quan chức năng như thuế, kiểm toán, các sở ban ngành và đối tác liên quan.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có chứng chỉ kế toán trưởng là lợi thế.

Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm ở vị trí kế toán tổng hợp trong lĩnh vực thương mại – phân phối, ưu tiên ứng viên từng làm việc tại công ty quy mô vừa hoặc lớn.

Hiểu rõ quy định pháp luật về thuế, kế toán, hóa đơn, tài chính doanh nghiệp.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast...), Excel và các công cụ văn phòng.

Khả năng phân tích số liệu, lập báo cáo quản trị tốt.

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao và định hướng phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý công việc hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH ĐỨC MINH GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật.

Thưởng các dịp lễ, Tết…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỨC MINH GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin