Tuyển Video Editor CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 3

- TNL Plaza, 346 Đường Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

90% về sản xuất và chỉnh sửa video
Sản xuất và chỉnh sửa nội dung video để trình chiếu cho nhiều nền tảng bao gồm website, kênh
Youtube, Mạng Xã Hội, .v.v
Làm việc trong phạm vi các dự án video/ chuyển động bao gồm nhưng không giới hạn ở các video tham khảo của khách hàng, sản phẩm và hoạt ảnh, video tường thuật dạng dài, và các phần mở đầu sự kiện lớn.
Tạo các video ngắn hấp dẫn và gắn kết từ nội dung phỏng vấn, b-roil, đồ họa và footage cũng như chỉnh sửa video cho nhiều thương hiệu thuộc tập đoàn.
10% Lên ý tưởng và tối ưu hóa
Duy trì lịch sản xuất hàng ngày và hàng tuần, hoàn thành đúng hạn.
Lên ý tưởng và tập hợp tất cả các yếu tố đồ họa và tiền kỳ. Đảm bảo xử lý cẩn thận ảnh tĩnh, video và nhạc được sử dụng.
Không ngừng nâng cao chất lượng nội dung và điều chỉnh dựa trên phân tích, thảo luận nhóm và góp ý từ ban quản lý.
Đánh giá nội dung video hiện có và các lĩnh vực nhận dạng về cải tiến kỹ thuật hoặc biên tập.
Hãy sáng tạo mà vẫn tuân thủ các nguyên tắc về thương hiệu - và khi tạo mới các chiến dịch.
Hợp lý hóa quy trình hậu sản xuất video để có năng suất cao
Tạo hoạt ảnh từ thiết kế tĩnh, làm cho thiết kế trở nên sống động với chuyển động sáng tạo
Tham gia thảo luận ý tưởng và tiền kỳ để đưa ra ý tưởng, kiểm soát chất lượng để có kết quả tốt nhất trong mỗi lần sản xuất hoặc thậm chí là có mặt trên khu vực sản xuất để giúp tạo ra các chất liệu chính xác cho hậu kỳ sản xuất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 năm kinh nghiệm trong vị trí Video Editor, Animator.
Hồ sơ sản phẩm đặc sắc, thể hiện kinh nghiệm đối với một số ngành và thương hiệu, đồng thời làm việc qua nhiều phong cách.
Thể hiện được kiến thức trong các kỹ năng hậu kỳ bao gồm nhập / xuất phương tiện, chuyển đổi tệp, phân phối phương tiện và kiểm soát chất lượng.
Khả năng truyền tải câu truyện tốt.
Hiểu biết vững để đảm bảo chất lượng đầu ra cũng như hoàn thành chính xác và kịp thời.
Có tinh thần trách nhiệm và quyết tâm với mọi vấn đề.
Kỹ năng nói – viết tiếng Anh cơ bản.
Định hướng chi tiết.
Sẵn sàng học hỏi, chia sẻ và truyền đạt lại kiến thức.
Thành thạo Premiere, After Effect, Photoshop, Illustrator.

Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Được đào tạo về chuyên môn và các kỹ năng cần thiết.
Được tập luyện miễn phí tại các câu lạc bộ California Fitness & Yoga.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

