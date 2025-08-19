Tuyển Video Editor CÔNG TY K.LONG - (TNHH) làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 36 ngõ 259 phố Vọng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Quay, dựng video Tiktok, Youtube về sản phẩm dựa theo kịch bản có sẵn.

- Hỗ trợ chụp ảnh và chỉnh sửa sản phẩm.

- Phối hợp với các nhân sự khác như content writer, freelancer,... để thực hiện các nội dung giới thiệu, Pr, quảng cáo sản phẩm hay tăng độ nhận diện, phủ sóng thương hiệu.

- Thực hiện các công việc thiết kế khác từ phân công của quản lý.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Premiere, Capcut,... và sử dụng cơ bản các phần mềm chỉnh sửa ảnh như Ps, Ai,... hoặc các phần mềm tương đương.

- Có khả năng quay video và chụp ảnh tốt.

- Đã từng quay dựng video, thiết kế hình ảnh hướng đến đối tượng là các bạn học sinh/sinh viên là một lợi thế.

Tại CÔNG TY K.LONG - (TNHH) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Thứ Hai đến thứ Bảy: 8h00 - 17h00.

- Mức lương: 11.000.000đ - 15.000.000đ/tháng.

- Bảo hiểm xã hội, lương tháng 13, thưởng Tết, du lịch, nghỉ phép.

- Chế độ du lịch, nghỉ mát team buidling hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY K.LONG - (TNHH)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin