Giới thiệu Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P

ĐÔI NÉT VỀ CÔNG TY Trải qua hơn 12 năm hình thành và phát triển Công ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P (Fresh Foods) đã có những bước phát triển không ngừng trong việc cung cấp các sản phẩm thực phẩm sạch nhập khẩu đến tận tay người tiêu dùng với các nhóm sản phẩm chính: - Thịt bò Úc, Mỹ - Thịt cừu Úc - Cá hồi Nauy - Gia vị Hàn Quốc, Nhật Bản