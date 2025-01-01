Giới thiệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM

1. Thông tin Obiuty - Tên công ty: Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Obiuty Việt Nam - Mã số DN (Mã số thuế): 0106875241 - Địa chỉ: Số 322/158, đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội - Ngày thành lập: 11/06/2015 (Theo giấy Đăng ký kinh doanh lần 1) - Người đại diện pháp luật: Đoàn Đức Việt