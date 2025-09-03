Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 03/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/10/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM

Bác sĩ da liễu

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 30 ngách 322/158 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

(Obiuty đang mở rộng đội ngũ chuyên gia bác sĩ cố vấn và đào tạo, tìm kiếm một bác sĩ da liễu phù hợp để đồng hành trong việc xây dựng hệ thống kiến thức chuẩn y khoa và hỗ trợ các Spa/Clinic trên toàn quốc)
Giới thiệu về Obiuty

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bác sĩ nữ, tuổi từ 25–35.
Là bác sĩ đã có bằng chuyên khoa da liễu
Yêu thích chia sẻ kiến thức, đồng hành cùng ngành làm đẹp chuẩn y khoa.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được Thạc sĩ – Bác sĩ Da liễu với hơn 20 năm kinh nghiệm trực tiếp truyền nghề, nâng cấp chuyên môn điều trị da thực tế.
Cơ hội hợp tác cùng hơn 2000 Spa/Clinic trên toàn quốc.
Tiếp cận kho dữ liệu gần 10.000 phác đồ điều trị thực tế.
Lương cơ bản 16–25 triệu/tháng tùy theo năng lực và thời gian làm việc tại công ty. Tổng thu nhập trung bình 20–30 triệu/tháng.
Hợp đồng rõ ràng, minh bạch dưới hình thức Chuyên gia cộng tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 30 ngách 322/158 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

