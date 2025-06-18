Tuyển Nhân viên mua hàng Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

*** Báo cáo trực tiếp: Cho Trưởng Bộ phận Mua Chung (Phòng Kế hoạch - Mua hàng - Quản lý chuỗi cung ứng)

• Phụ trách mua hàng mảng OEM: Lập kế hoạch mua hàng và kiểm soát tiến độ để đáp ứng yêu cầu từ các bộ phận liên quan.

• Phối hợp liên phòng ban: Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan như R&D, QC, Marketing... trong quá trình phát triển sản phẩm và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.

• Tìm kiếm và đánh giá, đàm phán với nhà cung cấp về hợp đồng và các điều khoản liên quan như giao hàng, chất lượng, giá cả, thanh toán, phạt vi phạm, bồi thường và bảo lãnh ngân hàng (nếu có).

• Xử lý khiếu nại nhà cung cấp (nếu có):Tiếp nhận, xử lý và phối hợp các bên liên quan để giải quyết các khiếu nại phát sinh trong quá trình làm việc với nhà cung cấp.

• Hỗ trợ các bộ phận yêu cầu trong việc đôn đốc nhà cung cấp giao hàng đúng hạn và hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến thanh toán.

• Xây dựng quy trình và biểu mẫu tìm nguồn mới cho các nhóm hàng chưa có tiêu chuẩn (nếu có).

• Lập đơn hàng mẫu (PO) khi cần thiết.

• Phối hợp với bộ phận Quản lý Chuỗi cung ứng (SCM) để theo dõi tiến độ giao hàng OEM và đàm phán các chi phí phát sinh hoặc SKU mới sau khi ra mắt sản phẩm.

• Thực hiện các công việc được giao.