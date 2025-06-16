Tuyển Facebook Ads Công ty cổ phần Desi Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại Công ty cổ phần Desi Global
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Chung cư Bộ Công An, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội., Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Lên ý tưởng, viết nội dung (text, ảnh, video ngắn) cho các mẫu quảng cáo Facebook
- Thiết kế và chỉnh sửa landing page bằng Ladipage phục vụ chiến dịch quảng cáo
- Viết và tối ưu nội dung chuyển đổi cho sản phẩm mới hoặc các chương trình khuyến mãi
- Set up và theo dõi quảng cáo Facebook Ads (chạy chuyển đổi, remarketing...)
- Quản lý ngân sách và tối ưu quảng cáo theo KPI: CPC, CPM, CTR, ROAS.
- Đưa ra phương án cải tiến để nâng cao hiệu quả quảng cáo.
- Báo cáo định kỳ kết quả chiến dịch theo tuần/tháng.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook Ads (ưu tiên ngành hàng TMĐT, tiêu dùng nhanh, thiết bị chăm sóc sức khỏe).
- Biết sử dụng Ladipage hoặc nền tảng thiết kế landing page tương đương.
- Có tư duy chuyển đổi tốt, biết đọc và phân tích chỉ số quảng cáo cơ bản (CTR, CPC, ROAS, CVR…).
Tại Công ty cổ phần Desi Global Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 12-20tr/tháng (Lương cứng + Phụ cấp + Hoa hồng)
- Review đánh giá tăng lương thưởng hàng năm.
- Hỗ trợ chỗ đỗ xe cho nhân viên.
- Nghỉ phép năm từ 12 ngày/năm, tham gia đầy đủ sự kiện, du lịch, chế độ của công ty.
- Nhận ưu đãi khi mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Desi Global
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI