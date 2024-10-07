Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Nhất Tín Logistics làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Nhất Tín Logistics làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu

Nhất Tín Logistics
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Nhất Tín Logistics

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Nhất Tín Logistics

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 05, đường 16A, P An Bình, KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hoà, Đồng Nai, Biên Hoà ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Lên kế hoạch tìm kiếm, giới thiệu và tư vấn dịch vụ chuyển phát của công ty đến khách hàng mới nhằm đáp ứng chỉ tiêu KPIs về phát triển nhóm khách hàng mới; chăm sóc khách hàng hiện hữu. Khảo sát thị trường, Tìm kiếm khách hàng, Thực hiện các báo giá, hợp đồng với khách hàng và trình Trưởng phòng Kinh doanh phê duyệt các kết quả đàm phán. Chăm sóc khách hàng sau bán dịch vụ, khu vực phụ trách. Phối hợp với Quản lý Kinh doanh trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện doanh thu của cá nhân, đội nhóm.
Lên kế hoạch tìm kiếm, giới thiệu và tư vấn dịch vụ chuyển phát của công ty đến khách hàng mới nhằm đáp ứng chỉ tiêu KPIs về phát triển nhóm khách hàng mới; chăm sóc khách hàng hiện hữu.
Khảo sát thị trường, Tìm kiếm khách hàng, Thực hiện các báo giá, hợp đồng với khách hàng và trình Trưởng phòng Kinh doanh phê duyệt các kết quả đàm phán.
Chăm sóc khách hàng sau bán dịch vụ, khu vực phụ trách.
Phối hợp với Quản lý Kinh doanh trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện doanh thu của cá nhân, đội nhóm.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ưu tiên chuyên ngành kinh tế, Logistics,... & các ngành liên quan. Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kinh doanh, Telesales, Tư vấn. Ưu tiên kinh nghiệm tại các công ty chuyển phát nhanh, logistics, xuất nhập khẩu,... công ty dịch vụ kinh doanh B2B. Có tố chất bán hàng, tư vấn dịch vụ, kỹ năng giao tiếp tốt, ... Kỹ năng thuyết phục, đàm phán, lập kế hoạch kinh doanh và nắm rõ về chỉ tiêu doanh số.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ưu tiên chuyên ngành kinh tế, Logistics,... & các ngành liên quan.
Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kinh doanh, Telesales, Tư vấn. Ưu tiên kinh nghiệm tại các công ty chuyển phát nhanh, logistics, xuất nhập khẩu,... công ty dịch vụ kinh doanh B2B.
Có tố chất bán hàng, tư vấn dịch vụ, kỹ năng giao tiếp tốt, ...
Kỹ năng thuyết phục, đàm phán, lập kế hoạch kinh doanh và nắm rõ về chỉ tiêu doanh số.

Tại Nhất Tín Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15 - 30tr ++ (Lương cứng + thưởng KPIs - lên đến 300%) + Hoa hồng (Khách hàng mới + Khách hàng cũ) Thưởng theo quý, năm, lương tháng 13. Tham gia chương trình đào tạo chuyên nghiệp về lĩnh vực logistics và kỹ năng Sales. Có nhiều cơ hội đào tạo và thăng tiến lên các vị trí Trưởng nhóm kinh doanh (đánh giá từ 6 tháng - 1 năm) Tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Chính sách khác: Nghỉ phép, Sinh nhật, Hiếu, Hỉ, 8/3, 20/10, ...
Thu nhập: 15 - 30tr ++ (Lương cứng + thưởng KPIs - lên đến 300%) + Hoa hồng (Khách hàng mới + Khách hàng cũ)
Thưởng theo quý, năm, lương tháng 13.
Tham gia chương trình đào tạo chuyên nghiệp về lĩnh vực logistics và kỹ năng Sales.
Có nhiều cơ hội đào tạo và thăng tiến lên các vị trí Trưởng nhóm kinh doanh (đánh giá từ 6 tháng - 1 năm)
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
Chính sách khác: Nghỉ phép, Sinh nhật, Hiếu, Hỉ, 8/3, 20/10, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhất Tín Logistics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Nhất Tín Logistics

Nhất Tín Logistics

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 18A Cộng Hòa, Phường 12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

