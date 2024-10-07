Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH HUYTECHX làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Hương Lộ 2, Xã Long Hưng, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Triển khai bản vẽ Shop Drawing, tính toán khối lượng, tham gia giám sát quá trình thi công, chất lượng nghiệm thu. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thiết kế thi công – dự toán nội bộ đúng đủ đảm bảo công tác triển khai thi công. Theo dõi và tập hợp các hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án Kiểm soát việc sử dụng bản vẽ/ khối lượng/ chất lượng trong quá trình thi công. Tổ chức thực hiện hồ sơ Quản lý chất lượng phần xây dựng Phối hợp với các bên liên quan để xác nhận đảm bảo tính pháp lý cho bản vẽ. Thực hiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công. Làm hồ sơ thanh toán, quyết toán gói thầu. Tập hợp và lưu trữ các bản vẽ biện pháp thi công, các bản vẽ thay đổi so với thiết kế đầy đủ, an toàn, chính xác và có trật tự để dễ tìm kiếm. Các công việc khác theo sự chỉ đạo Giám đốc.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây Dựng. Từ 4 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí QAQC/QS/Shopdrawing,... Hiểu biết về Luật, nghị định, thông tư liên quan đến Luật đấu thầu, Luật xây dựng. Trình độ tin học: thành thạo tin học văn phòng, Excel, MS project, Autocad... Các chứng chỉ hành nghề liên quan: Gíam sát, bóc tách khối lượng, shopdrawing, dự toán,...

Tại CÔNG TY TNHH HUYTECHX Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn của công ty. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và có cơ hội phát triển bản thân. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUYTECHX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.