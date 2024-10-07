Tuyển Giáo dục/Đào tạo TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Khu đô thị Mega City, Bến Cát

- Định hướng chương trình giảng dạy các khối Tiểu học.

- Định hướng phương pháp đào tạo cho các khối Tiểu học.

- Chịu trách nhiệm quản trị chất lượng giảng dạy của giáo viên ngành.

- Chịu trách nhiệm quản trị chất lượng học tập của học sinh chương trình Tiểu học.

- Bằng cấp chuyên ngành Quản lý giáo dục sau đại học, Bằng Đại Học/Thạc sĩ giáo dục hoặc chuyên ngành liên quan khác

- Có kinh nghiệm giảng dạy Tiểu Học trong các trường học tư thục/công lập.

- Có kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vai trò hiệu trưởng chuyên môn.

Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ hành chính, nghỉ cuối tuần và các ngày Lễ/Tết.

- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building hấp dẫn, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.

- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: trang bị cơm trưa riêng cho CBNV INschool và cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

