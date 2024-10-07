Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: C20, Khu phố 2, phường Bửu Long, Biên Hòa - Đồng Nai, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, tiếp thị và bán hàng hiệu quả nhằm mở rộng và phát triển danh mục khách hàng. Quản lý và chỉ đạo đội ngũ nhân viên kinh doanh, định hướng chiến lược kinh doanh và thực hiện các biện pháp để đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận. Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp vật tư xây dựng uy tín, có chất lượng tốt và giá cả hợp lý. Đàm phán, ký kết và quản lý các hợp đồng mua bán với nhà cung cấp. Theo dõi, kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động của đội ngũ kinh doanh, đề xuất các giải pháp cải thiện. Lập kế hoạch kinh doanh và ngân sách hàng năm, đồng thời báo cáo định kỳ tình hình thực hiện cho Ban lãnh đạo. Nghiên cứu xu hướng thị trường, hoạt động của đối thủ cạnh tranh, đưa ra kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển hệ thống kênh phân phối offline và online. Triển khai các hoạt động chiến lược kinh doanh, các chương trình để thu hút khách hàng, từ các khâu tiền bán hàng đến khuyến mãi, hậu mãi, các chiến lược về chăm sóc khách hàng sau bán hàng, đảm bảo đạt mục tiêu KPI đã đề ra. Đại diện công ty tham gia các sự kiện, hội nghị và hoạt động kết nối để mở rộng mạng lưới và tiếp cận khách hàng mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 25 tuổi đến dưới 40 tuổi; Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh. Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên trong ngành thiết kế xây dựng. Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ và xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả. Am hiểu về thị trường và các mối quan hệ trong ngành xây dựng, đặc biệt là các nhà cung cấp vật tư. Có khả năng đàm phán, ký kết hợp đồng và quản lý các mối quan hệ kinh doanh. Tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và giao tiếp tốt. Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Excel, PowerPoint,.. Có khả năng phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất các chiến lược kinh doanh hiệu quả. Sáng tạo, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số và các chế độ phúc lợi hấp dẫn. Được hỗ trợ đào tạo, phát triển kỹ năng quản lý cấp cao. Các chương trình team building, du lịch công ty Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công ty. Được làm việc cùng những người lãnh đạo tài tình, đồng nghiệp hòa đồng, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM

