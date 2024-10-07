Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: Tân Uyên

- Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giám sát phần thép xây dựng, tính phương án kết cấu thép
- Làm hồ sơ quản lý dự án
- Bóc tách khối lượng thép
- Tham gia quản lý dự án
- Công việc sẽ trao đổi chi tiết qua phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 3- 4 năm
- Trình độ Cao đẳng
- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực + Phụ cấp: Cơm trưa, cơm tối, xăng xe, lưu trú, đồng phục, đào tạo, ...
BHXH, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Khám sức khỏe định kỳ, chế độ hiếu hỷ, ...
Thưởng tháng 13, 14, ... và dịp lễ trong năm theo kết quả kinh doanh và chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B

CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 24-24A Đường số 6, khu đô thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

