Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Tây Ninh: Tân Uyên
- Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Giám sát phần thép xây dựng, tính phương án kết cấu thép
- Làm hồ sơ quản lý dự án
- Bóc tách khối lượng thép
- Tham gia quản lý dự án
- Công việc sẽ trao đổi chi tiết qua phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: 3- 4 năm
- Trình độ Cao đẳng
- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: thỏa thuận theo năng lực + Phụ cấp: Cơm trưa, cơm tối, xăng xe, lưu trú, đồng phục, đào tạo, ...
BHXH, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Khám sức khỏe định kỳ, chế độ hiếu hỷ, ...
Thưởng tháng 13, 14, ... và dịp lễ trong năm theo kết quả kinh doanh và chính sách công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B
