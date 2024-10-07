Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: Tân Uyên - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giám sát phần thép xây dựng, tính phương án kết cấu thép

- Làm hồ sơ quản lý dự án

- Bóc tách khối lượng thép

- Tham gia quản lý dự án

- Công việc sẽ trao đổi chi tiết qua phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 3- 4 năm

- Trình độ Cao đẳng

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực + Phụ cấp: Cơm trưa, cơm tối, xăng xe, lưu trú, đồng phục, đào tạo, ...

BHXH, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Khám sức khỏe định kỳ, chế độ hiếu hỷ, ...

Thưởng tháng 13, 14, ... và dịp lễ trong năm theo kết quả kinh doanh và chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.