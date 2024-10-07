Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công ty TNHH Trường TH- THCS-THPT Bùi Thị Xuân làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Trường TH- THCS-THPT Bùi Thị Xuân

Công ty TNHH Trường TH- THCS-THPT Bùi Thị Xuân
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty TNHH Trường TH- THCS-THPT Bùi Thị Xuân

Giáo dục/Đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại Công ty TNHH Trường TH- THCS-THPT Bùi Thị Xuân

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 36, Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai., Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ công tác hành chính văn phòng: tiếp nhận điện thoại, sắp xếp lịch hẹn, quản lý văn bản, hồ sơ, chứng từ, ... Hỗ trợ công tác tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn, ... Hỗ trợ công tác đào tạo: lên kế hoạch đào tạo, tổ chức các khóa đào tạo, ... Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự: quản lý hồ sơ nhân viên, BHYT, BHXH ... Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Hỗ trợ công tác hành chính văn phòng: tiếp nhận điện thoại, sắp xếp lịch hẹn, quản lý văn bản, hồ sơ, chứng từ, ...
Hỗ trợ công tác tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn, ...
Hỗ trợ công tác đào tạo: lên kế hoạch đào tạo, tổ chức các khóa đào tạo, ...
Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự: quản lý hồ sơ nhân viên, BHYT, BHXH ...
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững các kỹ năng hành chính văn phòng, tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint). Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, tác phong chuyên nghiệp. Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Nắm vững các kỹ năng hành chính văn phòng, tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, tác phong chuyên nghiệp.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công ty TNHH Trường TH- THCS-THPT Bùi Thị Xuân Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trường TH- THCS-THPT Bùi Thị Xuân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Trường TH- THCS-THPT Bùi Thị Xuân

Công ty TNHH Trường TH- THCS-THPT Bùi Thị Xuân

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1359, Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, TP. Biên Hoà, T.Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

