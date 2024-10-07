Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG
- Đồng Nai: Công ty Ô tô Đô Thành
- QL 51, Ấp Đất Mới, Long Phước, Long Thành
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Quản lý và điều hành công việc kế toán tổng hợp của Công ty.
Phân công nhiệm vụ và hướng dẫn nhân viên thực hiện các hoạt động kế toán.
Kiểm tra, hạch toán các giao dịch mua bán, chi phí lương, khấu hao TSCĐ theo quy định.
Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính và cung cấp số liệu cho các cơ quan liên quan.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo và Kế toán trưởng
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán.
Có kinh nghiệm 3 năm làm Kế toán tổng hợp hoặc vị trí tương đương.
Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và trong nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 12,000,000đ – 15,000,000đ/tháng (thỏa thuận).
Được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến trong công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
