Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Công ty Ô tô Đô Thành

- QL 51, Ấp Đất Mới, Long Phước, Long Thành

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý và điều hành công việc kế toán tổng hợp của Công ty. Phân công nhiệm vụ và hướng dẫn nhân viên thực hiện các hoạt động kế toán. Kiểm tra, hạch toán các giao dịch mua bán, chi phí lương, khấu hao TSCĐ theo quy định. Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính và cung cấp số liệu cho các cơ quan liên quan. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo và Kế toán trưởng
Quản lý và điều hành công việc kế toán tổng hợp của Công ty.
Phân công nhiệm vụ và hướng dẫn nhân viên thực hiện các hoạt động kế toán.
Kiểm tra, hạch toán các giao dịch mua bán, chi phí lương, khấu hao TSCĐ theo quy định.
Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính và cung cấp số liệu cho các cơ quan liên quan.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo và Kế toán trưởng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán. Có kinh nghiệm 3 năm làm Kế toán tổng hợp hoặc vị trí tương đương. Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và trong nhóm.
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán.
Có kinh nghiệm 3 năm làm Kế toán tổng hợp hoặc vị trí tương đương.
Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và trong nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12,000,000đ – 15,000,000đ/tháng (thỏa thuận). Được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến trong công ty.
Mức lương từ 12,000,000đ – 15,000,000đ/tháng (thỏa thuận).
Được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất số 03, tờ bản đồ số 74, Quốc lộ 1A, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

