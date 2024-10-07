Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Công ty Ô tô Đô Thành - QL 51, Ấp Đất Mới, Long Phước, Long Thành

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý và điều hành công việc kế toán tổng hợp của Công ty. Phân công nhiệm vụ và hướng dẫn nhân viên thực hiện các hoạt động kế toán. Kiểm tra, hạch toán các giao dịch mua bán, chi phí lương, khấu hao TSCĐ theo quy định. Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính và cung cấp số liệu cho các cơ quan liên quan. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo và Kế toán trưởng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán. Có kinh nghiệm 3 năm làm Kế toán tổng hợp hoặc vị trí tương đương. Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và trong nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12,000,000đ – 15,000,000đ/tháng (thỏa thuận). Được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.