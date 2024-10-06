Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Gò Vấp ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý kỹ thuật DMS/App của sales team/NPP/Cửa hàng Xử lý các lỗi App / Web từ NVBH / GSBH / Kế toán NPP Các vấn đề liên quan đến MAP Các vấn đề liên quan đến Video Hổ trợ xử lý các lỗi DMS của sale trên toàn quốc Kiểm soát: Chấm công hình, cập nhật thông tin điểm bán, tọa độ cửa hàng, các vấn đề khác, cập nhật tồn kho lên web app...
Xử lý kỹ thuật DMS/App của sales team/NPP/Cửa hàng
Xử lý các lỗi App / Web từ NVBH / GSBH / Kế toán NPP
Các vấn đề liên quan đến MAP
Các vấn đề liên quan đến Video
Hổ trợ xử lý các lỗi DMS của sale trên toàn quốc
Kiểm soát: Chấm công hình, cập nhật thông tin điểm bán, tọa độ cửa hàng, các vấn đề khác, cập nhật tồn kho lên web app...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành CNTT Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương Có khả năng làm việc độc lập Giao tiếp và phối hợp công việc tốt
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành CNTT
Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương
Có khả năng làm việc độc lập
Giao tiếp và phối hợp công việc tốt

Tại CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 Cơm trưa công ty hỗ trợ Tham gia BHXH, công đoàn theo quy định của công ty Tham gia team building theo quy định chính sách của công ty
Lương tháng 13
Cơm trưa công ty hỗ trợ
Tham gia BHXH, công đoàn theo quy định của công ty
Tham gia team building theo quy định chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 780 Nguyễn Duy , Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

