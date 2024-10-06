Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN
- Bình Dương: Gò Vấp ...và 4 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Xử lý kỹ thuật DMS/App của sales team/NPP/Cửa hàng
Xử lý các lỗi App / Web từ NVBH / GSBH / Kế toán NPP
Các vấn đề liên quan đến MAP
Các vấn đề liên quan đến Video
Hổ trợ xử lý các lỗi DMS của sale trên toàn quốc
Kiểm soát: Chấm công hình, cập nhật thông tin điểm bán, tọa độ cửa hàng, các vấn đề khác, cập nhật tồn kho lên web app...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành CNTT
Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương
Có khả năng làm việc độc lập
Giao tiếp và phối hợp công việc tốt
Tại CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Cơm trưa công ty hỗ trợ
Tham gia BHXH, công đoàn theo quy định của công ty
Tham gia team building theo quy định chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
