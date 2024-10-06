Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Gò Vấp ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý kỹ thuật DMS/App của sales team/NPP/Cửa hàng Xử lý các lỗi App / Web từ NVBH / GSBH / Kế toán NPP Các vấn đề liên quan đến MAP Các vấn đề liên quan đến Video Hổ trợ xử lý các lỗi DMS của sale trên toàn quốc Kiểm soát: Chấm công hình, cập nhật thông tin điểm bán, tọa độ cửa hàng, các vấn đề khác, cập nhật tồn kho lên web app...

Xử lý kỹ thuật DMS/App của sales team/NPP/Cửa hàng

Xử lý các lỗi App / Web từ NVBH / GSBH / Kế toán NPP

Các vấn đề liên quan đến MAP

Các vấn đề liên quan đến Video

Hổ trợ xử lý các lỗi DMS của sale trên toàn quốc

Kiểm soát: Chấm công hình, cập nhật thông tin điểm bán, tọa độ cửa hàng, các vấn đề khác, cập nhật tồn kho lên web app...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành CNTT Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương Có khả năng làm việc độc lập Giao tiếp và phối hợp công việc tốt

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành CNTT

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương

Có khả năng làm việc độc lập

Giao tiếp và phối hợp công việc tốt

Tại CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 Cơm trưa công ty hỗ trợ Tham gia BHXH, công đoàn theo quy định của công ty Tham gia team building theo quy định chính sách của công ty

Lương tháng 13

Cơm trưa công ty hỗ trợ

Tham gia BHXH, công đoàn theo quy định của công ty

Tham gia team building theo quy định chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin