Tuyển Nhân viên Lễ tân Joy Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 114 Mai Hắc Đế và B07 the Boutique Times City, Hà Nội

Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

• Đón tiếp khách đến liên hệ công việc

• Trực điện thoại và xử lý các cuộc gọi đến

• Tiếp nhận - xử lý thư từ, bưu phẩm

• Phối hợp thực hiện các công việc hành chính văn phòng (soạn thảo công văn, sắp xếp, lưu trữ giấy tờ và các công việc hành chính khác khi có yêu cầu)

• Chuẩn bị hậu cần cho các cuộc họp

• Đón tiễn sân bay và các công tác hậu cần đối với đối tác nước ngoài (đặt vé máy bay, khách sạn, làm thủ tục visa, ...)

Yêu Cầu Công Việc

• Nữ, dưới 26 tuổi, chiều cao tối thiểu 1m65, ngoại hình tốt, giọng nói lưu loát dễ nghe

tối thiểu 1m65

• Thành thạo tin học văn phòng

• Có kỹ năng sắp xếp và quản lý công việc hiệu quả

• Nhanh nhẹn, hoạt bát, niềm nở trong giao tiếp

• Có khả năng giao tiếp tiếng anh là một lợi thế

Quyền lợi

Quyền lợi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Joy Group

