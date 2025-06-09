Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

• Thực hiện mua hàng theo yêu cầu của phòng kinh doanh/công ty

• Theo dõi đơn hàng mua, cập nhật tiến độ, đảm bảo thời hạn thỏa thuận với khách hàng

• Tìm kiếm đối tác phù hợp, đảm bảo hàng hóa được mua đáp ứng tiêu chí công ty đưa ra

• Thực hiện giao dịch, thương lượng với đối tác các chính sách công nợ, bảo hành

• Tìm hiểu pháp lý về hàng hóa, đảm bảo hàng hóa được mua/nhập khẩu đúng pháp lý qui định

• Làm thủ tục, hồ sơ mua hàng đúng qui định, kể cả hàng hóa công ty nhập khẩu

• Am hiểu quy trình xuất nhập khẩu, khai hải quan .

• Lập chứng từ mua hàng đúng qui định

• Đảm bảo mua hàng hóa đúng phẩm chất, số lượng theo yêu cầu

• Lập kế hoạch mua hàng, đề xuất ngân sách đảm bảo cho việc mua hàng có lợi nhất cho công ty

• Kết hợp chặt chẽ với kế toán (kho, bán hàng) về lượng hàng tồn, phẩm chất hàng hóa để đảm bảo hàng hóa luôn trong tình trạng tốt nhất, sản lượng phù hợp nhất theo kế hoạch kinh doanh

• Báo cáo hàng tuần, tháng, quí, năm về công việc mua hàng hóa, tình trạng, tính chất hàng hóa