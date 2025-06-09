Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Toàn Cầu
Ngày đăng tuyển: 09/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/07/2025
Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Toàn Cầu

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Toàn Cầu

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 48 Châu Thị Hóa, phường 4, Quận 8, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Thực hiện mua hàng theo yêu cầu của phòng kinh doanh/công ty
• Theo dõi đơn hàng mua, cập nhật tiến độ, đảm bảo thời hạn thỏa thuận với khách hàng
• Tìm kiếm đối tác phù hợp, đảm bảo hàng hóa được mua đáp ứng tiêu chí công ty đưa ra
• Thực hiện giao dịch, thương lượng với đối tác các chính sách công nợ, bảo hành
• Tìm hiểu pháp lý về hàng hóa, đảm bảo hàng hóa được mua/nhập khẩu đúng pháp lý qui định
• Làm thủ tục, hồ sơ mua hàng đúng qui định, kể cả hàng hóa công ty nhập khẩu
• Am hiểu quy trình xuất nhập khẩu, khai hải quan .
• Lập chứng từ mua hàng đúng qui định
• Đảm bảo mua hàng hóa đúng phẩm chất, số lượng theo yêu cầu
• Lập kế hoạch mua hàng, đề xuất ngân sách đảm bảo cho việc mua hàng có lợi nhất cho công ty
• Kết hợp chặt chẽ với kế toán (kho, bán hàng) về lượng hàng tồn, phẩm chất hàng hóa để đảm bảo hàng hóa luôn trong tình trạng tốt nhất, sản lượng phù hợp nhất theo kế hoạch kinh doanh
• Báo cáo hàng tuần, tháng, quí, năm về công việc mua hàng hóa, tình trạng, tính chất hàng hóa

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chuyên môn: Công nghệ sinh học, hóa học, kinh tế.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh thương mại (viết và đọc hiểu)

Tại Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Toàn Cầu

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Toàn Cầu

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lầu 19, khu A, tòa nhà Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

