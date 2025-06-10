Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
Ngày đăng tuyển: 10/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/07/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: 204 Đặng Quốc Chinh, Lê Thanh Nghị, Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Soạn thảo hợp đồng, Lập báo cáo, theo dõi tiến độ các gói thầu
- Soạn hợp đồng các gói thầu, hợp đồng tổ đội nhân công
- Lập báo cáo dự án, báo cáo tiến độ gói thầu,
- Theo dõi tiến độ dự án, gói thầu...
2. Làm hồ sơ thanh toán, quyết toán:
- Lập biên bản nghiệm thu khối lượng, biên bản nghiệm thu hiện trường phục vụ thanh quyết toán công trình
- Lập bảng tổng hợp khối lượng, bảng diễn dải chi tiết khối lượng để nghiệm thu thanh toán.
- Lập bảng giá trị nghiệm thu, thanh toán
- Đối chiếu khối lượng nhập kho với khối lượng thanh toán
3. Thực hiện hồ sơ hoàn công, quản lý chất lượng
- Lập hồ sơ hoàn công, bản vẽ hoàn công
- Lập hồ sơ quản lý chất lượng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ/ Bằng cấp: đại học - chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, xây dựng dân dụng và công nghiệp và các nghành liên quan (ưu tiên đại học XD Hà Nội, đại học kiến trúc Hà Nội)

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 148 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

