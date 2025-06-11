Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Làng Hoa Thụy Khuê (Kinh Doanh Cho Thuê Văn Phòng Và Căn Hộ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Làng Hoa Thụy Khuê (Kinh Doanh Cho Thuê Văn Phòng Và Căn Hộ)
Mức lương
400 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 14 Đường Thuỵ Khuê – Phường Thuỵ Khuê – Quận Tây Hồ
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 400 - 500 USD
- Sửa chữa điện, nước trong toà nhà và văn phòng
- Thời gian làm việc: làm việc theo lịch phân công: Hành chính: 8 - 17 giờ, có thể xoay ca ( từ 8 giờ - 16 giờ , 16 giờ - 23 giờ , 23 giờ - 8 giờ ngày hôm sau)
- Địa điểm làm việc tại: số 14 Đường Thuỵ Khuê – Phường Thuỵ Khuê – Quận Tây Hồ - Hà Nội
Với Mức Lương 400 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu chung:
- Sức khoẻ tốt, độ tuổi từ 20 -45 tuổi
- Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu): Trung cấp các ngành liên quan đến Kỹ thuật (Điện, điện tử, điện lạnh )
Yêu cầu công việc:
- Có khả năng làm Kỹ Thuật Điện Nước.
- Có thể làm việc xoay ca
- Có trách nhiệm làm việc cẩn thận, biết sắp xếp công việc có kỹ năng giải quyết vấn đề.
Quyền lợi:
- Chế độ lương, thưởng hấp dẫn:
Tại Công Ty TNHH Làng Hoa Thụy Khuê (Kinh Doanh Cho Thuê Văn Phòng Và Căn Hộ) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Làng Hoa Thụy Khuê (Kinh Doanh Cho Thuê Văn Phòng Và Căn Hộ)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
