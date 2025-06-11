Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Làng Hoa Thụy Khuê (Kinh Doanh Cho Thuê Văn Phòng Và Căn Hộ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD

Mức lương 400 - 500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 14 Đường Thuỵ Khuê – Phường Thuỵ Khuê – Quận Tây Hồ - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 400 - 500 USD

- Sửa chữa điện, nước trong toà nhà và văn phòng

- Thời gian làm việc: làm việc theo lịch phân công: Hành chính: 8 - 17 giờ, có thể xoay ca ( từ 8 giờ - 16 giờ , 16 giờ - 23 giờ , 23 giờ - 8 giờ ngày hôm sau)

- Địa điểm làm việc tại: số 14 Đường Thuỵ Khuê – Phường Thuỵ Khuê – Quận Tây Hồ - Hà Nội

Với Mức Lương 400 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chung:

- Sức khoẻ tốt, độ tuổi từ 20 -45 tuổi

- Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu): Trung cấp các ngành liên quan đến Kỹ thuật (Điện, điện tử, điện lạnh )

Yêu cầu công việc:

- Có khả năng làm Kỹ Thuật Điện Nước.

- Có thể làm việc xoay ca

- Có trách nhiệm làm việc cẩn thận, biết sắp xếp công việc có kỹ năng giải quyết vấn đề.

Quyền lợi:

- Chế độ lương, thưởng hấp dẫn:

Tại Công Ty TNHH Làng Hoa Thụy Khuê (Kinh Doanh Cho Thuê Văn Phòng Và Căn Hộ) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Làng Hoa Thụy Khuê (Kinh Doanh Cho Thuê Văn Phòng Và Căn Hộ)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin