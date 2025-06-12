Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 USD

1. Kiểm soát và quản lý quy trình mua hàng

- Nhận thông tin chỉ thị từ Ban giám đốc công ty về kế hoạch, chiến lược mua hàng, xây dựng kế hoạch và triển khai tới bộ phận mình quản lý.

- Xây dựng kế hoạch đặt hàng, giám sát việc thực hiện đơn đặt hàng.

- Giám sát tiến độ giao hàng, chất lượng hàng hóa.

- Tổng hợp và cập nhật thông tin liên quan đến nhà cung cấp: Năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán, tiềm năng phát triển, … để mọi thời điểm đều lựa chọn được nhà cung cấp phù hợp nhất.

- Ký xác nhận về tính hợp lý, hợp lệ của các hợp đồng, báo giá trước khi trình giám đốc phê duyệt.

- Thực hiện việc tiếp nhận và xử lý thông tin, yêu cầu về chất lượng sản phẩm của bộ phận Kinh doanh và bộ phận Sản xuất của công ty, hỗ trợ cùng nhân viên xử lý với NCC để cải thiện chất lượng trong trường hợp nhân viên cần sự trợ giúp.

2. Lên kế hoạch hàng năm, phương án hành động vào cuối năm trình Ban giám đốc công ty.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm: kế hoạch mua hàng, kế hoạch ngân sách của bộ phận CP trình TGĐ duyệt.

- Tìm kiếm NCC mới liên quan đến mặt hàng định hướng phát triển của công ty.

- Lên kế hoạch viếng thăm, đánh giá các NCC quan trọng, duy trì mối quan hệ với các NCC

3. Huấn luyện, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ tại bộ phận.

- Hỗ trợ nhân viên mua hàng tìm nhà cung ứng, lấy báo giá, so sánh, lựa chọn nhà cung ứng phù hợp.