Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH MTV Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu Khí - PVD Logging Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty TNHH MTV Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu Khí - PVD Logging Co.,Ltd
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tham gia trực tiếp công việc vận hành trạm Karota khí trên các giàn khoan
- Đảm bảo thu thập và cung cấp số liệu khoan đầy đủ và chính xác theo yêu cầu
- Thực hiện các công việc khác do trưởng/phó phòng giao, Trưởng trạm Karota khí
- Báo cáo Trưởng/phó phòng, Trưởng trạm Karota khí
- Thực hiện công việc, liên hệ khách hàng khi có sự chỉ đạo của Trưởng/Phó phòng, Trưởng trạm Karota khí
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Khoan, Khai thác dầu khí, Địa chất dầu khí, có kiến thức cơ bản về Địa chất & Dầu khí
Kinh nghiệm:
- Trainee Mud Logger : Tốt nghiệp đại học chuyên ngành
- Mud Logger: Có ít nhất 06 tháng làm việc với chức danh Kỹ sư Karota khí .
Kỹ năng:
Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng.
- Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng anh trong báo cáo và trong giao tiếp với đối tác nước ngoài.
Điều kiện làm việc:
Tại Công Ty TNHH MTV Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu Khí - PVD Logging Co.,Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
