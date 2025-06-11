Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH MTV Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu Khí - PVD Logging Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia trực tiếp công việc vận hành trạm Karota khí trên các giàn khoan

- Đảm bảo thu thập và cung cấp số liệu khoan đầy đủ và chính xác theo yêu cầu

- Thực hiện các công việc khác do trưởng/phó phòng giao, Trưởng trạm Karota khí

- Báo cáo Trưởng/phó phòng, Trưởng trạm Karota khí

- Thực hiện công việc, liên hệ khách hàng khi có sự chỉ đạo của Trưởng/Phó phòng, Trưởng trạm Karota khí

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Khoan, Khai thác dầu khí, Địa chất dầu khí, có kiến thức cơ bản về Địa chất & Dầu khí

Kinh nghiệm:

- Trainee Mud Logger : Tốt nghiệp đại học chuyên ngành

- Mud Logger: Có ít nhất 06 tháng làm việc với chức danh Kỹ sư Karota khí .

Kỹ năng:

Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng.

- Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng anh trong báo cáo và trong giao tiếp với đối tác nước ngoài.

Điều kiện làm việc:

Điều kiện làm việc

Tại Công Ty TNHH MTV Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu Khí - PVD Logging Co.,Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu Khí - PVD Logging Co.,Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin