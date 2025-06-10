Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Npv Express & Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Quản lý và điều hành:

- Tổ chức, phân công và giám sát công việc của nhóm chứng từ khai báo hải quan, giao nhận, vận chuyển hàng hóa. Đảm bảo công việc được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ và tuân thủ các yêu cầu từ khách hàng và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Xử lý các thủ tục liên quan đến các hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, đảm bảo quy trình diễn ra đúng theo yêu cầu khách hàng, quy trình của Công ty và tuân thủ pháp lý.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình khai báo hải quan, đảm bảo hàng hóa được thông quan suôn sẻ.

- Xử lý các vấn đề phát sinh hàng ngày của bộ phận phụ trách.

- Kết hợp với các bộ phận khác xử lý các công việc liên quan.

• Hướng dẫn và đào tạo:

- Nghiên cứu, tìm hiểu và tư vấn dịch vụ cho khách hàng hàng và nội bộ về thủ tục, chính sách và quy trình kiểm tra chuyên ngành, thủ tục xin giấy chứng nhận xuất xứ.

- Hướng dẫn, đào tạo nội bộ cho nhân viên, đảm bảo các quy trình được thực hiện chính xác và hiệu quả.

- Phát triển đội nhóm theo hướng kiến tạo văn hóa thông qua chỉa sẻ, hướng dẫn và đào tạo.

• Liên hệ với cơ quan chức năng:

- Duy trì mối quan hệ và làm việc trực tiếp với cơ quan hải quan và các cơ quan liên quan khi cần thiết.

• Kiểm soát rủi ro: