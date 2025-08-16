Giới thiệu Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đỗ Phương

Chappin Homme được thành lập vào năm 2015, định vị là thương hiệu thời trang âu phục thuộc phân khúc trung đến cao cấp với mô hình hệ thống 4 cửa hàng offline bán lẻ và có cả kênh bán online cụ thể là tiktok. Với 10 năm kinh nghiệm trên thị trường thời trang, Chappin đã khẳng định được vị thế, phong cách, lòng tin với khách hàng, với đối tác. Có tôn chỉ rõ ràng và luôn bám sát theo giá trị cốt lõi từ những ngày đầu thành lập, Chappin đã tạo ra 1 văn hoá Doanh nghiệp riêng, rất khác biệt, ở đây các nhân sự luôn có tinh thần đồng đội, tính kỷ luật, môi trường làm việc chuyên nghiệp, tích cực, hỗ trợ nhau, cùng hướng đến 1 mục đích chung đó là phát triển doanh nghiệp lớn mạnh, vững bền.