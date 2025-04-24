Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
- Hà Nội: Tòa 6th Element, Nguyễn Văn Huyên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Lập kế hoạch Phát triển văn hóa doanh nghiệp của tổ chức và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ.
Xây dựng và phát triển các kênh truyền thông nội bộ.
Triển khai tổ chức và truyền thông các sự kiện, hoạt động nội bộ đảm bảo truyền tải thông tin xuyên suốt các bộ phận, giúp từng nhân viên nắm được mọi thông điệp và ngược lại.
Xử lý các yêu cầu về truyền thông nội bộ từ các bộ phận, đơn vị trong công ty.
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông
Đo lường, đánh giá hiệu quả truyền thông, kênh truyền thông nội bộ để tối ưu, cải tiến (nếu có).
Truyền tải các giá trị văn hóa doanh nghiệp thông qua các hình ảnh truyền thông, cơ sở văn phòng....
Triển khai các hoạt động, sự kiện, đào tạo, truyền thông để lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, tạo dựng môi trường củng cố văn hóa doanh nghiệp
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các phần mềm thiết kế và quay dựng cơ bản (Canva, Camtasia,AI, Pts…)
Nhanh nhẹn, hòa đồng, hòa nhập nhanh
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về tổ chức sự kiện, phát triển văn hóa tại các Tập đoàn, công ty lớn
Năng động, sáng tạo, tư duy tốt, có nhiều ý tưởng sáng tạo.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS Thì Được Hưởng Những Gì
Có lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của Công ty (Gói thu nhập năm 14-16 tháng/năm)
Được tham gia đào tạo nghiệp vụ theo yêu cầu công việc.
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm phục vụ cho công việc và định hướng Career Path rõ ràng
Review lương hàng năm
Chế độ nghỉ phép lên đến 16 ngày phép/năm
Sinh nhật (1 ngày nghỉ phép + tiền mặt)
OT theo quy định của pháp luật
Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Luật.
Gói bảo hiểm VNI chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBNV
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Tham gia các chương trình Teambuilding, Du lịch hàng năm
Tham gia các chương trình Sinh nhật, Noel, Year End Party...
Nhiều chế độ đãi ngộ khác,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
