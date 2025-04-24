Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

Truyền thông nội bộ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 6th Element, Nguyễn Văn Huyên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lập kế hoạch Phát triển văn hóa doanh nghiệp của tổ chức và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ.
Xây dựng và phát triển các kênh truyền thông nội bộ.
Triển khai tổ chức và truyền thông các sự kiện, hoạt động nội bộ đảm bảo truyền tải thông tin xuyên suốt các bộ phận, giúp từng nhân viên nắm được mọi thông điệp và ngược lại.
Xử lý các yêu cầu về truyền thông nội bộ từ các bộ phận, đơn vị trong công ty.
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông
Đo lường, đánh giá hiệu quả truyền thông, kênh truyền thông nội bộ để tối ưu, cải tiến (nếu có).
Truyền tải các giá trị văn hóa doanh nghiệp thông qua các hình ảnh truyền thông, cơ sở văn phòng....
Triển khai các hoạt động, sự kiện, đào tạo, truyền thông để lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, tạo dựng môi trường củng cố văn hóa doanh nghiệp

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 6 tháng làm việc tại vị trí tương đương, Ưu tiên ứng viên mạnh về thiết kế
Thành thạo các phần mềm thiết kế và quay dựng cơ bản (Canva, Camtasia,AI, Pts…)
Nhanh nhẹn, hòa đồng, hòa nhập nhanh
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về tổ chức sự kiện, phát triển văn hóa tại các Tập đoàn, công ty lớn
Năng động, sáng tạo, tư duy tốt, có nhiều ý tưởng sáng tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực (upto 12M)
Có lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của Công ty (Gói thu nhập năm 14-16 tháng/năm)
Được tham gia đào tạo nghiệp vụ theo yêu cầu công việc.
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm phục vụ cho công việc và định hướng Career Path rõ ràng
Review lương hàng năm
Chế độ nghỉ phép lên đến 16 ngày phép/năm
Sinh nhật (1 ngày nghỉ phép + tiền mặt)
OT theo quy định của pháp luật
Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Luật.
Gói bảo hiểm VNI chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBNV
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Tham gia các chương trình Teambuilding, Du lịch hàng năm
Tham gia các chương trình Sinh nhật, Noel, Year End Party...
Nhiều chế độ đãi ngộ khác,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà 6th Element, đường Nguyễn Văn Huyên, quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truyen-thong-noi-bo-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job351727
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tuyển Truyền thông nội bộ CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEGONA
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH AEGONA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEGONA
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh
Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 22/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC Y TẾ ĐẠI GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tuyển Truyền thông nội bộ CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEGONA
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH AEGONA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEGONA
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh
Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 22/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty cổ phần Tasco Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Tasco Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM
2 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES
Tới 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu Công ty TNHH Relipa
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH Công nghệ giáo dục The Catalyst làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty TNHH Công nghệ giáo dục The Catalyst
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH Zei Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Zei Group
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHÚ LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHÚ LINH
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông nội bộ Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Tigren Solutions làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu Tigren Solutions
3.5 - 4.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EPI VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ No Power-up làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận No Power-up
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ công ty cổ phần dịch vụ và thương mại 3h việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 19 Triệu công ty cổ phần dịch vụ và thương mại 3h việt nam
12 - 19 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina
Tới 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH FOLINAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH FOLINAS
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 120 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
8 - 120 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm