Tuyển Nhân viên Marketing Hộ kinh doanh Green Coffee & Tea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16 Đường 73, Tân Phong, Quận 7., Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Phụ trách sáng tạo nội dung cho các nền tảng: Facebook, Instagram, TikTok, Zalo OA, Website,…

Viết bài, chỉnh sửa hình ảnh, video ngắn cho các chiến dịch truyền thông, các dịp lễ, sự kiện, hoạt động tại quán.

Chủ động đề xuất các nội dung hấp dẫn, đúng tệp khách hàng.

Lên ý tưởng & thực hiện các ấn phẩm online & offline cho nội dung tương ứng.

Đo lường hiệu quả & điều chỉnh các ấn phẩm.

Hỗ trợ quay chụp nội dung thực tế tại chi nhánh, đặc biệt các hoạt động như Acoustic, Boardgame, Tarot, Tô tượng, Gắp thú...

Acoustic

Boardgame

Tarot

Tô tượng

Gắp thú

Viết bài recap sau sự kiện, hoạt động thú vị tại quán để lan tỏa hình ảnh và gắn kết khách hàng.

Hỗ trợ sản xuất nội dung viral liên quan đến đời sống khách hàng mục tiêu tại Bamos.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 6 tháng – 1 năm trong lĩnh vực marketing, truyền thông hoặc vị trí tương tự.

Kinh nghiệm:

6 tháng – 1 năm

Hiểu biết về truyền thông số: Thành thạo TikTok, Facebook Group, Fanpage và các kênh truyền thông khác.

Hiểu biết về truyền thông số:

TikTok, Facebook Group, Fanpage

Kỹ năng phân tích: Theo dõi và đánh giá xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để tối ưu chiến lược marketing.

Kỹ năng phân tích:

Giao tiếp & làm việc nhóm: Phối hợp tốt với nội bộ, cửa hàng và các đối tác bên ngoài.

Giao tiếp & làm việc nhóm:

Tinh thần chủ động & sáng tạo: Luôn cập nhật xu hướng mới, tìm ra cách tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn.

Tinh thần chủ động & sáng tạo:

Có khả năng đi lại giữa các chi nhánh để hỗ trợ quay chụp, tổ chức hoạt động tại quán.

Có khả năng đi lại giữa các chi nhánh

Tại Hộ kinh doanh Green Coffee & Tea Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 - 9.000.000/Tháng.

Ưu đãi 100% khi thưởng thức đồ uống tại cửa hàng.

Môi trường trẻ trung, năng động.

Các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước và công ty, thưởng Lễ, Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Green Coffee & Tea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin