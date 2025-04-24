Tuyển Nhân viên Marketing Hộ kinh doanh Green Coffee & Tea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Hộ kinh doanh Green Coffee & Tea
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
Hộ kinh doanh Green Coffee & Tea

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Hộ kinh doanh Green Coffee & Tea

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 16 Đường 73, Tân Phong, Quận 7., Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Phụ trách sáng tạo nội dung cho các nền tảng: Facebook, Instagram, TikTok, Zalo OA, Website,…
Viết bài, chỉnh sửa hình ảnh, video ngắn cho các chiến dịch truyền thông, các dịp lễ, sự kiện, hoạt động tại quán.
Chủ động đề xuất các nội dung hấp dẫn, đúng tệp khách hàng.
Lên ý tưởng & thực hiện các ấn phẩm online & offline cho nội dung tương ứng.
Đo lường hiệu quả & điều chỉnh các ấn phẩm.
Hỗ trợ quay chụp nội dung thực tế tại chi nhánh, đặc biệt các hoạt động như Acoustic, Boardgame, Tarot, Tô tượng, Gắp thú...
Acoustic
Boardgame
Tarot
Tô tượng
Gắp thú
Viết bài recap sau sự kiện, hoạt động thú vị tại quán để lan tỏa hình ảnh và gắn kết khách hàng.
Hỗ trợ sản xuất nội dung viral liên quan đến đời sống khách hàng mục tiêu tại Bamos.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 6 tháng – 1 năm trong lĩnh vực marketing, truyền thông hoặc vị trí tương tự.
Kinh nghiệm:
6 tháng – 1 năm
Hiểu biết về truyền thông số: Thành thạo TikTok, Facebook Group, Fanpage và các kênh truyền thông khác.
Hiểu biết về truyền thông số:
TikTok, Facebook Group, Fanpage
Kỹ năng phân tích: Theo dõi và đánh giá xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để tối ưu chiến lược marketing.
Kỹ năng phân tích:
Giao tiếp & làm việc nhóm: Phối hợp tốt với nội bộ, cửa hàng và các đối tác bên ngoài.
Giao tiếp & làm việc nhóm:
Tinh thần chủ động & sáng tạo: Luôn cập nhật xu hướng mới, tìm ra cách tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn.
Tinh thần chủ động & sáng tạo:
Có khả năng đi lại giữa các chi nhánh để hỗ trợ quay chụp, tổ chức hoạt động tại quán.
Có khả năng đi lại giữa các chi nhánh

Tại Hộ kinh doanh Green Coffee & Tea Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 - 9.000.000/Tháng.
Ưu đãi 100% khi thưởng thức đồ uống tại cửa hàng.
Môi trường trẻ trung, năng động.
Các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước và công ty, thưởng Lễ, Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Green Coffee & Tea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ kinh doanh Green Coffee & Tea

Hộ kinh doanh Green Coffee & Tea

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: B67-68 Đường số 3, khu dân cư Kim Sơn, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

