Tuyển Điều dưỡng Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 42

- 44 Nghĩa Dũng, Quận Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chuẩn bị phòng điều trị, ghế khám cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn, quy trình;
Hỗ trợ kiểm soát nhiễm trùng bằng cách khử trùng dụng cụ, thiết lập khay dụng cụ, chuẩn bị vật liệu và hỗ trợ các thủ tục nha khoa;
Hỗ trợ vệ sinh răng miệng và làm thủ tục khi cần thiết;
Thu thập và ghi chép lịch sử y tế, nha khoa và các dấu hiệu quan trọng của khách hàng;
Hỗ trợ bác sĩ quản lý các trường hợp khẩn cấp về nha khoa và y tế bằng cách duy trì, cung cấp thuốc, oxy và danh bạ điện thoại đề phòng các trường hợp khẩn cấp;
Đảm bảo vận hành thiết bị nha khoa bằng cách hoàn thành các yêu cầu bảo trì phòng ngừa theo hướng dẫn của nhà sản xuất; xử lý sự cố trục trặc; kêu gọi sửa chữa; duy trì hàng tồn kho thiết bị; đánh giá thiết bị và kỹ thuật mới;
Cung cấp hướng dẫn sau phẫu thuật theo chỉ dẫn của nha sĩ.
Kiểm tra hàng tồn kho để xác định mức tồn kho; dự đoán nguồn cung cấp cần thiết; đặt và giải quyết đơn đặt hàng vật tư; xác minh nhận vật tư.
Duy trì kiến thức chuyên môn và kỹ thuật bằng cách tham dự các hội thảo giáo dục; xem xét các ấn phẩm chuyên nghiệp; thiết lập mạng lưới cá nhân; tham gia các hội nghề nghiệp;

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, ngành Điều dưỡng hoặc ngành có liên quan
Ứng viên có kinh nghiệm từ 06 tháng trở lên hoặc chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Có khả năng giao tiếp tốt, tư duy logic và tư duy phản biện tốt.
Chủ động trong công việc và luôn có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.
Đam mê và luôn nhiệt huyết với nghề.

Tại Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 8 - 12tr/tháng tùy theo năng lực và kinh nghiệm (Bao gồm Lương cứng + Phụ cấp ăn + % Thưởng Doanh thu)
Chế độ BHXH, BHYT...; tháng lương thứ 13 (theo quy chế Công ty), nâng lương hàng năm.
Phụ cấp ăn trưa + thưởng doanh thu (được hưởng trong thời gian thử việc)
Khám sức khỏe định kỳ
Nghỉ lễ/tết theo quy định nhà nước và các chế độ khác theo quy chế Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 87 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

