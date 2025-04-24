Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 2 ...và 6 địa điểm khác, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của phòng Marketing HCM và HN, bao gồm phân bổ nguồn lực, giám sát tiến độ và đánh giá hiệu quả các chiến dịch cho các kênh kinh doanh của công ty
Xây dựng chiến lược và kế hoạch Marketing theo tháng/quý/năm cho các kênh kinh doanh của công ty;
Xây dựng, triển khai và giám sát các hoạt động truyền thông đa kênh online và offline (Digital Marketing, PR, website, POSM, Social Media, tài trợ xã hội) nhằm đảm bảo thông điệp truyền thông về chất lượng dịch vụ, sản phẩm, trải nghiệm ẩm thực và giá trị FMCG (nhanh chóng, tiện lợi, an toàn) đến khách hàng một cách thống nhất.
Nghiên cứu và phân tích thị trường, theo dõi xu hướng tiêu dùng và hành vi khách hàng để đề xuất các chiến lược và kế hoạch Marketing hiệu quả, phù hợp với đặc thù ngành F&B, mô hình chuỗi và ngành hàng FMCG.
Quản lý thương hiệu: Đảm bảo hình ảnh và thông điệp thương hiệu Siba Food được thể hiện nhất quán trên tất cả các kênh truyền thông, điểm bán, bao bì sản phẩm FMCG.
Tổ chức, xây dựng chiến lược kênh phân phối (trade marketing) bao gồm hệ thống chuỗi FnB, các chương trình nhượng quyền thương hiệu, và các kênh phân phối FMCG.
Lập kế hoạch ngân sách Marketing, kiểm soát chi phí và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng ngân sách trong từng chiến dịch, cân đối giữa các hoạt động quảng bá cho nhà hàng, xe bánh mì và các sản phẩm FMCG.
Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban để đảm bảo hoạt động Marketing hỗ trợ tốt nhất cho việc kinh doanh, phát triển sản phẩm mới.
Đo lường và báo cáo hiệu quả các chiến dịch Marketing thông qua các chỉ số KPI như doanh số, độ nhận diện thương hiệu, ROI, mức độ tiếp cận khách hàng trên các kênh phân phối,…
Tuyển dụng, đào tạo, phân công và đánh giá hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân sự phòng Marketing, đảm bảo đội nhóm có đủ năng lực để triển khai chiến lược cho cả mảng F&B và FMCG.
Xây dựng quy trình, chính sách hoạt động và hệ thống KPIs cho toàn bộ phòng Marketing, bao gồm các chỉ số riêng biệt cho mảng nhà hàng và sản phẩm FMCG.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc, bao gồm tham gia các dự án phát triển sản phẩm FMCG, F&B, mở rộng chuỗi nhà hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành khác có liên quan;
Tối thiểu 5 năm ở vị trí Trưởng phòng Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng, FMCG, F&B hoặc ngành thực phẩm (đặc biệt là mô hình chuỗi);
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ hiệu quả;
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt;
Tư duy chiến lược;
Quyết đoán, linh hoạt, cam kết cao trong công việc, tinh thần trách nhiệm và chủ động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế;
Thưởng tháng 13, phụ cấp thâm niên theo chính sách của Công ty;
Chế độ bảo hiểm: Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;
Cơ hội phát triển: Lộ trình thăng tiến rõ ràng, phát triển nghề nghiệp;
Phúc lợi khác: Tham gia các hoạt động trong Tập đoàn, du lịch hàng năm và các chương trình gắn kết nội bộ theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

