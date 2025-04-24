Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Được đào tạo về quay phim, dựng video, chỉnh sửa ảnh

Tham gia cùng team các buổi Quay video chia sẻ kiến thức, buổi học: 1 tháng 5 buổi quay

Chỉnh sửa ảnh cá nhân, chèn chữ vào ảnh để đăng trên các kênh Facebook, Tiktok...

Hỗ trợ Chuyên viên khác trong team về công việc về chụp ảnh, edit video và hình ảnh