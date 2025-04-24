Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ THIẾT KẾ AWE
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 9, ngõ 102, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Được đào tạo về quay phim, dựng video, chỉnh sửa ảnh
Tham gia cùng team các buổi Quay video chia sẻ kiến thức, buổi học: 1 tháng 5 buổi quay
Chỉnh sửa ảnh cá nhân, chèn chữ vào ảnh để đăng trên các kênh Facebook, Tiktok...
Hỗ trợ Chuyên viên khác trong team về công việc về chụp ảnh, edit video và hình ảnh
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
