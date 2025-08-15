Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 7 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Thu thập, xử lý số liệu doanh thu, chi phí hằng ngày;

Kiểm tra, định khoản các nghiệp vụ phát sinh, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp;

Theo dõi, tính toán doanh thu, chi phí, lợi nhuận; lập báo cáo phân bổ và hạch toán các khoản chi phí;

Kiểm soát việc trích lập, phân bổ khấu hao theo quy định;

Hạch toán chi phí hoạt động, lương, các khoản theo lương, thuế TNDN, thuế TNCN...;

Lập và nộp báo cáo thuế (GTGT, TNCN, TNDN), báo cáo tài chính, báo cáo sử dụng hóa đơn định kỳ;

Cung cấp, giải trình số liệu cho Ban TGĐ, cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra khi cần;

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm >2 năm ở vị trí Kế toán tổng hợp;

Ưu tiên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Thương mại điện tử, Giáo dục, Công nghệ phần mềm, Tài chính;

Thành thạo Excel và các phần mềm kế toán;

Kỹ năng giao tiếp tốt, trung thực, tỉ mỉ, sắp xếp công việc khoa học.

Tại CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 13 - 15 Triệu Gross

Phúc lợi: Cơ bản + Tham gia bảo hiểm khi lên chính thức

Thời gian làm việc: T2 đến hết sáng T7

Xét tăng lương 1 năm/lần.

Được cung cấp thiết bị làm việc

Thưởng tháng lương thứ 13 và thưởng các ngày lễ

Đầy đủ các chế độ, quyền lợi như BHXH, BHYT theo luật lao động quy định.

Được làm việc trong môi trường những người trẻ năng động, sáng tạo, ham học hỏi, chia sẻ và hỗ trợ bạn phát huy tối đa khả năng của mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT

