Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Đông, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, vận hành tham vấn, hỗ trợ quản trị.
Hiểu rõ tác động, xu hướng và các yếu tố cạnh tranh bên ngoài cũng như thách thức trong hệ thống đang gặp phải, từ đó tư vấn/ hướng dẫn/ hỗ trợ/ thẩm định các giải pháp tài chính để đáp ứng yêu cầu và nâng cao hiệu quả kinh doanh, vận hành.
Đưa ra các đề xuất giải pháp tới BOD để tăng hiệu quả hoạt động và phối hợp kiểm soát hiệu quả triển khai của các bộ phận
Xây dựng hệ thống và vận hành hệ thống tài chính kế toán. Khả năng xây dựng, triển khai, khai thác sử dụng đa chiều, hiệu quả hệ hệ thống quản trị TCKT của Công ty
Kiểm soát hoạt động, khai thác các hệ thống phần mềm liên quan đến TCKT; đề xuất các ý kiến cải tiến tính năng của hệ thống hiện hành
Phân tích nhu cầu quản trị thông tin của toàn Công ty để định hướng thiết kế, tổ chức, triển khai, điều chỉnh nâng cấp hệ thống Quản trị TCKT đáp ứng nhu cầu của kinh doanh, vận hành và thông lệ ngành
Quản lý và điều phối các nguồn lực của dự án (nhân sự, vật tư, thiết bị).
Theo dõi và kiểm soát chi phí dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư.
Tiến hành phân tích tình hình tài chính của công ty và các dự án để đưa ra các chiến lược phù hợp
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo dự án được thực hiện một cách hiệu quả.
Quản lý rủi ro và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ít nhất 03 năm tại vị trí tương đương hoặc trên 03 năm quản lý cấp cao liên quan Quản trị Tài chính - Kế toán
Ưu tiên kinh nghiệm từng làm việc với nhân sự ngành hàng bán lẻ, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu…
Thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng (Excel, Word, PowerPoint).
Hiểu biết về các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.
Khả năng phân tích số liệu, báo cáo tài chính tốt.
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.
Khả năng giải quyết vấn đề và làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm (Khởi điểm LC 25-35tr + Thưởng)
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BI-BT1, Khu đô thị mới Hạ Đình, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

