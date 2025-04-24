Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, vận hành tham vấn, hỗ trợ quản trị.

Hiểu rõ tác động, xu hướng và các yếu tố cạnh tranh bên ngoài cũng như thách thức trong hệ thống đang gặp phải, từ đó tư vấn/ hướng dẫn/ hỗ trợ/ thẩm định các giải pháp tài chính để đáp ứng yêu cầu và nâng cao hiệu quả kinh doanh, vận hành.

Đưa ra các đề xuất giải pháp tới BOD để tăng hiệu quả hoạt động và phối hợp kiểm soát hiệu quả triển khai của các bộ phận

Xây dựng hệ thống và vận hành hệ thống tài chính kế toán. Khả năng xây dựng, triển khai, khai thác sử dụng đa chiều, hiệu quả hệ hệ thống quản trị TCKT của Công ty

Kiểm soát hoạt động, khai thác các hệ thống phần mềm liên quan đến TCKT; đề xuất các ý kiến cải tiến tính năng của hệ thống hiện hành

Phân tích nhu cầu quản trị thông tin của toàn Công ty để định hướng thiết kế, tổ chức, triển khai, điều chỉnh nâng cấp hệ thống Quản trị TCKT đáp ứng nhu cầu của kinh doanh, vận hành và thông lệ ngành

Quản lý và điều phối các nguồn lực của dự án (nhân sự, vật tư, thiết bị).

Theo dõi và kiểm soát chi phí dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Tiến hành phân tích tình hình tài chính của công ty và các dự án để đưa ra các chiến lược phù hợp

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo dự án được thực hiện một cách hiệu quả.

Quản lý rủi ro và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 03 năm tại vị trí tương đương hoặc trên 03 năm quản lý cấp cao liên quan Quản trị Tài chính - Kế toán

Ưu tiên kinh nghiệm từng làm việc với nhân sự ngành hàng bán lẻ, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu…

Thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng (Excel, Word, PowerPoint).

Hiểu biết về các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Khả năng phân tích số liệu, báo cáo tài chính tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Khả năng giải quyết vấn đề và làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm (Khởi điểm LC 25-35tr + Thưởng)

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBYLIFE

