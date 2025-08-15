Tuyển Kế toán nội bộ Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đỗ Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đỗ Phương
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Cân đối, lập kế hoạch sản xuất hàng hoá.
Kiểm soát giá vốn, nhập kho, quản lý, kiểm kê kho bãi hàng tháng.
Theo dõi các khoản mục chi phí, ghi nhận đúng theo quy định.
Theo dõi doanh thu bán hàng, công nợ của DN.
Chấm công ,tính lương.
Kế toán thuế cơ bản.
Làm báo cáo nội bộ hàng tháng.
Lập báo cáo tài chính ( Báo cáo KQKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dự trù tài chính cho DN nhỏ)
Làm các công việc khác được giao.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi 25-40.
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán bậc đại học chính quy, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp từ học viện tài chính, học viện ngân hàng, đh kinh tế quốc dân,.....
Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương: kê toán nội bộ cho doanh nghiệp thương mại.
Tư duy tài chính tốt, nhanh nhẹn, trung thực , chịu được áp lực công việc.
Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đỗ Phương Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 15 - 20 Triệu
Lương tháng thứ 13, thưởng lễ, tết.
Làm việc trong môi trường năng động, cơ cơ hội phát triển, DN tạo điều kiện hỗ trợ để ứng viên hoàn thành tốt công việc của mình.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đỗ Phương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI