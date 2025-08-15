Tuyển Kế toán nội bộ Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đỗ Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Cân đối, lập kế hoạch sản xuất hàng hoá.

Kiểm soát giá vốn, nhập kho, quản lý, kiểm kê kho bãi hàng tháng.

Theo dõi các khoản mục chi phí, ghi nhận đúng theo quy định.

Theo dõi doanh thu bán hàng, công nợ của DN.

Chấm công ,tính lương.

Kế toán thuế cơ bản.

Làm báo cáo nội bộ hàng tháng.

Lập báo cáo tài chính ( Báo cáo KQKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dự trù tài chính cho DN nhỏ)

Làm các công việc khác được giao.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 25-40.

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán bậc đại học chính quy, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp từ học viện tài chính, học viện ngân hàng, đh kinh tế quốc dân,.....

Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương: kê toán nội bộ cho doanh nghiệp thương mại.

Tư duy tài chính tốt, nhanh nhẹn, trung thực , chịu được áp lực công việc.

Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đỗ Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15 - 20 Triệu

Lương tháng thứ 13, thưởng lễ, tết.

Làm việc trong môi trường năng động, cơ cơ hội phát triển, DN tạo điều kiện hỗ trợ để ứng viên hoàn thành tốt công việc của mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đỗ Phương

